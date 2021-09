Mezi jeho úkoly patří dostat Cubex Centrum do pořadí tuzemské eventové scény a pomoci prosadit se více také v zahraničí.

Cubex Centrum Praha, multifunkční společenské, kulturní, kongresové a eventové centrum v srdci tzv. Pražského Manhattanu, zastihla covidová pandemie v okamžiku zdánlivě nezastavitelné konjunktury. Unikátní prostory otevřené v polovině roku 2018 stačily po raketovém startu hostit desítky úspěšných eventů českých i zahraničních klientů, zvítězit v kategorii nových center v Globaleventext Award, jedné z nejprestižnějších soutěží světa eventů a kongresů… Vtom však přišla rána: pandemie se svými zákazy.

Ivo Havránek má v roli obchodního ředitele před sebou nesnadný úkol, společně s kolegy dostat Cubex Centrum opět do popředí tuzemské eventové scény, a zároveň jej prosadit i v zahraničí. Má k tomu ty nejlepší předpoklady: zkušenosti z cestovního ruchu, ve kterém se pohybuje přes 20 let, stejně jako praxi z rakouské cestovní agentury Columbus welcome, kde působil na pozici ředitele české pobočky, a odkud do Cubex Centra Praha přichází.

„Je pro mě velkou výzvou nastupovat na pozici obchodního ředitele multifunkčního centra Cubex v době stále pokračující pandemie. Nicméně věřím, že se mi spolu s týmem podaří pokračovat v dosavadní skvělé práci, která před celosvětovou pandemickou krizí upevnila pozici Cubexu jako vyhledávaného unikátního venue v České republice. A zároveň se chci soustředit na to, abychom opět dostali Cubex na zahraniční trhy“, říká Ivo Havránek.