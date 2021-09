Platforma Dáme jídlo nově rozšířila rozvoz nákupů v rámci své služby Dáme market také do Plzně. Lidé mohou vybírat z téměř dvou tisíc položek. Na výběr jsou nejen trvanlivé potraviny, ale také čerstvé pečivo, ovoce, zelenina či drogerie.

Platforma Dáme jídlo otevřela 9. září nový sklad v Plzni, ze kterého bude v rámci své služby Dáme market rozvážet nákupy zákazníkům po celé západočeské metropoli. Obyvatelé čtvrtého největšího města ČR si tak mohou nově objednat nákup až domů, kurýři pak objednávku doručí do půl hodiny.

„Vše nasvědčuje tomu, že budoucnost online nakupování leží ve velmi rychlém doručování objednávek domů. Naše služba Dáme market šetří zákazníkům drahocenný čas, který nemusí trávit v obchodě, ale mohou ho věnovat důležitějším věcem. Lidé tak nemusí na nákup pokaždé, když náhle zjistí, že jim doma něco chybí a potřebují to co nejrychleji dokoupit. V budoucnu budeme službu nadále rozšiřovat i do dalších měst České republiky,“ říká výkonný ředitel Dáme jídlo Filip Fingl.

Zákazníci mohou využít Dáme market ke každodenním nákupům, kde hraje roli především rychlost. Služba je pro zákazníky dostupná každý den mezi 8 a 22 hodinou. Rozvozová zóna je nastavena tak, aby bylo možné garantovat doručení nákupu do deklarovaných 30 minut, nebo i rychleji.

Dáme jídlo spustilo novou vlastní službu Dáme market na začátku roku 2021. Během několika měsíců společnost otevřela několik skladů po celé České republice. Momentálně rozváží nákupy k zákazníkům domů ze čtyř skladů v Praze, jednoho v Olomouci, jednoho v Brně a nyní přibylo zázemí i v Plzni.