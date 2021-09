Český snowboardcrossový tým, který se zásluhou dlouholeté členky Evy Samkové pyšní hned několika olympijskými medailemi včetně kovu nejcennějšího, si pro spolupráci vybral Sportkids. Na Sportkids oceňuje přístup k dětem a jejich snahu vést je ke sportu a zdravému životnímu stylu.

Český snowboardcross zažívá zlatou éru. Lví podíl na tom má olympionička a mistryně světa Eva Samková, která k tomuto sportu přitáhla svými výkony pozornost široké veřejnosti. Jako v každém jiném sportu i u divoké jízdy ve sněhovém korytě je třeba hledat nové talenty mezi dětmi, které mají o sportování zájem a které s ním už mají nějaké zkušenosti.

Právě proto se zástupci snowboardcrossu rozhodli navázat spolupráci se Sportkids, společností, která se sportovnímu rozvoji dětí věnuje již od roku 2008. Menším i větším dětem pomáhá hravou a zábavnou formou zamilovat si pohyb v každé podobě – od snowboardu a lyžování přes kola, tenis, koloběžky, či skateboard až po lukostřelbu, plavání, in-line bruslení nebo horolezectví. Od partnerství si obě strany slibují především získávání nových talentů, aby zlatá éra snowboardcrossu mohla trvat co možná nejdéle.

„Jakmile odborně proškolení instruktoři ze Sportkids uvidí, že nějaké dítě projevuje mimořádný zájem či talent pro snowboard, odkáží ho na náš pražský klub, kde můžeme jeho potenciál dál rozvíjet. Takové dítě mohou čekat tréninky, na kterých se může potkat s Evou a péče, na jakou jsou naši svěřenci zvyklí,“ říká ke spolupráci Marek Jelínek, trenér Evy. „Těším se na setkání s malýma snowboarďákama, že jim budu moct ukázat, jak je snowboard zábavnej sport a předat jim i něco z vlastních zkušeností,“ dodává Eva Samková.

Filip Zeman/ Sportkids

„Jsme nesmírně hrdí na to, že si Český snowboardcrossový tým vybral právě nás. Je to pro nás další důkaz toho, že naši práci děláme dobře,“ doplňuje Filip Zeman, ředitel společnosti Sportkids. Jeho ambicí pro založení Sportkids nebylo nic menšího, než aby pomáhal dětem každého věku najít si cestu ke sportu, která s trochou štěstí vydrží na celý život. „Sport není jen o síle nebo výkonu. Dětem dává do života spousty užitečných dovedností, schopností a vlastností, třeba vytrvalost, smysl pro tým i fair play, které se hodí v každé situaci,“ dodává Filip Zeman. „I kdyby se z dětí nestaly slavní olympionici, ta spousta radosti, noví kamarádi a zážitky, na jaké se nezapomíná, jsou dostatečnou odměnou i motivací pro děti, kteří se rozhodnout jít s námi do toho,“ uzavírá Zeman s úsměvem.