Online prodejce nábytku a bytových doplňků Bonami se rozrůstá. Po středoevropského trhu expanduje do Slovinska, Chorvatska, Litvy a Lotyšska. Všechny tyto země spojuje blízkost ke stávajícím trhům, kde Bonami působí, i výrazný potenciál v segmentu online nakupování.

Společnost tímto krokem téměř zdvojnásobí počet zemí, ve kterých doposud fungovala. V nových oblastech postupně nabídne veškeré své služby, ovšem se silným důrazem na lokální zákaznické preference. Na nových trzích chce firma do pěti let patřit mezi online leadery v segmentu.

Rozhodnutí o expanzi se odrazilo od výsledků roku 2020, který byl i přes veškeré komplikace způsobené pandemií pro Bonami velmi úspěšným. „Ověřili jsme si, že jako online hráč, který otevírá i kamenné prodejny, máme nejen řadu výhod oproti tradičním kamenným konkurentům, ale jsme také schopni své služby replikovat na dalších trzích,“ komentuje počáteční impuls Pavel Vopařil, CEO Bonami. „Vyhodnocovali jsme řadu demografických a ekonomických ukazatelů, stav odvětví v cílových zemích i sílu konkurence. Současně ale sehrálo roli i to, že jsme právě těmto trhům věřili,“ doplňuje.

Využít chce mimo jiné potenciálu Chorvatska a Slovinska v míře využívání mobilů. „Lidé si možná v některých případech stále ještě zvykají na nakupování online, my ale chceme nabídnout takovou službu, která jim tuto změnu co nejvíc zjednoduší. Tyto trhy navíc během posledních let velmi rychle rostly a zatím nevykazují žádné známky zpomalení.“ Lotyšsko a Litva jsou zase rozvinutými zeměmi s vysokou mírou připojení k internetu a potenciálem právě v oblasti interiérového designu.

V každé zemi bude s ohledem na místní požadavky a preference zákazníků fungovat lokální tým, který umožní postavit právě takovou službu, jakou si místní zákazníci přejí. Stejně jako na stávajících trzích, i zde Bonami nabídne své unikátní služby i pečlivý výběr designových produktů. Zpočátku půjde o zhruba 40 000 položek bytového vybavení a menšího nábytku, postupně bude sortiment rozšířen o větší kusy.

Všechny čtyři nové trhy obslouží prozatím centrální sklad v Praze, který byl letos výrazně rozšířen, a má aktuálně kapacitu téměř 40 000 m2. U produktů skladem (přes 20 000 položek) Bonami expeduje do pěti hodin od objednání a ve spolupráci s místními partnery doručuje na konkrétní adresu či do výdejních míst již do tří dnů. Stejně jako na dalších trzích lze zakoupit i produkty na objednávku, kde se dodací lhůty pohybují v řádu týdnů.

Zahraniční expanze Bonami začala rok po jeho založení v roce 2013. Prvním trhem se tak po domácím Česku stalo Polsko (2014), dále Slovensko (2015), Rumunsko (2016) a naposledy Maďarsko (2018). Letos k nim přibyla čtveřice Slovinsko, Chorvatsko, Litva a Lotyšsko.