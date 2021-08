Aukční portál Aukro, který podle nového CEO Jana Sadílka potřebuje trochu „oprášit“ svou image má pomocníky v agentuře werk.camp. Ta sice do tendru naskočila později, ale zvítězila.

„Jejich koncepty nejvíce vystihly naši vizi a komunikační směr, kterým chceme jít. Cítím mezi námi skvělou energii. Do konce srpna odladíme finální koncept a začneme s produkcí, tak, aby naše ATL kampaň odstartovala od půlky října,“ řekl MAM Sadílek.

Začátkem srpna z časových a kapacitních důvodů odstoupila z tendru agentura Jinej gang a právě werk.camp ji nahradila. Spolupráce by měla trvat do konce roku 2022. S celým tendrem pomáhá Tomáš Mrkvička, který pracoval dlouhé roky v Ogilvy & Mather a posledních téměř deset let je na volné noze. Na shortlistu byly ještě agentury McCann, WMC/Grey, VCCP či YYY.

Reklamní a produkční agentura werk.camp existuje od roku 2016. Její hlavou je Martin Přikryl, který v marketingu a reklamě pracuje od roku 1996, Působil například jako kreativní ředitel Mark/BBDO. Je součástí uznávaného režisérského dua Mods.

Pro výzkum Behavio Labs

Pro spolupráci na průzkumech si Aukro vybralo agenturu Behavio Labs. „Chceme s nimi detailně zmapovat druhotný trh. Podívat se, jak si Aukro stojí mezi konkurenty a jak nás zákazníci vnímají. Skrz pravidelné měření chceme měřit i práci na našem brandu,“ sdělil Sadílek.