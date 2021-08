Pandemie koronaviru proměnila nákupní zvyklosti a posílila význam e-commerce. Jak se nakupuje v Maďarsku nebo v Rumunsku? Kdo neplatí kartou a kde je Black Friday několikrát ročně?

Internetoví obchodníci musí vědět o svých zákaznících co nejvíce informací. Lokalizovat a znát jejich nákupní zvyklosti je důležitým krokem k úspěchu. Pokud e-shop uspěl na domácím trhu, pravděpodobně se začne poohlížet po expanzi do zahraničí. Vloni expandovaly české e-shopy nejvíce do Maďarska, Rumunska a Slovinska. Do popředí zájmu se dostává Chorvatsko nebo Ukrajina. Jak ale nakupují lidé v těchto zemích a na co se obchodníci musí zaměřit?

„E-shop musí působit především autenticky a to v lokálním jazyce, protože zákazníci chtějí nakupovat komfortně. Mnohem větší důraz na jazyk je kladen v zemích střední a východní Evropy. E-shop v angličtině by například v Maďarsku neprošel. Většina Maďarů, když vidí cizí jazyk nebo nedůkladnou, strojově přeloženou maďarštinu, opustí stránky. Nepůsobí to na ně důvěryhodně. Na rodném jazyce trvá i Rumunsko. Zákaznická linka v rumunštině je samozřejmostí, Rumuni rádi dělají objednávky po telefonu,“ říká László Szabó, ředitel rozvoje digitální agentury Growww Digital, která pomáhá e-shopům s expanzí na další trhy.

Nakupující ze zemí střední a východní Evropy podle něj milují slevy a očekávají dopravu zdarma. Výhodná cena je rozhodujícím faktorem. Rovněž porovnávání, čtení či psaní recenzí, je pro tyto země typické.

Nároční Češi

Češi a Slováci oplývají velkou gramotností, co se online nakupování týče a nebojí se nakupovat přes internet. I když platební metody v Česku pozměnil covid, u Čechů, ale i Maďarů je stále v oblibě platba na dobírku. To naopak v Rakousku nebo Německu téměř neznají. Platby kartou či předem jsou u našich sousedů běžné.

Česká republika je e-shopovou velmocí, která má přes 40 tisíc aktivních e-shopů. Na trhu je vysoká konkurence a zákazníci jsou nároční. Očekávají vysoký standard dodávek a služeb. V hlavním městě jsou navíc nakupující zvyklí na dodání už v den objednávky. Oproti tomu jsou Chorvaté, kteří se spokojí s doručením zboží až do pěti dnů.

Na Slovensku nakupuje až 86 procent obyvatel na internetu a dvě třetiny nákupů se uskuteční prostřednictvím chytrých telefonů. To v Maďarsku nákupy přes chytré telefony teprve rostou. Většina obyvatel stále objednává z počítače a zákazníci mimo Budapešť si rádi vyzvedávají objednávky v obchodě.

Rumuni na telefonu

Specifickou zemí je v regionu Rumunsko. Koupěschopnost obyvatel stoupá a země je jedním z nejrychleji rostoucích trhů v Evropě. Rumunsko je na páté příčce světa s nejrychlejším internetem a vysokou penetrací mobilních zařízení (76 procent). Rumuni požadují dopravu zdarma a většina dává přednost platbě v hotovosti při předání. Nejoblíbenější je akce Black Friday, která probíhá několikrát ročně a bývá dokonce nákupně silnějším obdobím než Vánoce. Specifikem rumunských webů je také nepoužívání diakritiky v pojmenování kategorií a produktů. Exportéři jsou tak lehce rozpoznatelní, protože většina diakritiku používá.

Silnou kupní sílu mají i Slovinci, nakupování si užívají. Záleží jim na značce, postoji k ekologii a praktičnosti, jako je rychlé dodání zásilky. I zákazníci na Slovensku oceňují výrobky šetrné k životnímu prostředí.

„E-shopy, které uvažují o expanzi do zahraničí musí brát v potaz právě specifika jednotlivých trhů. Pokud se značka rozhodne rozšiřovat na další trh, musí vědomě plánovat, zamyslet se nad trhem jako celkem,“ dodává László Szabó. Z českých e-shopů Growww Digital dlouhodobě spolupracuje například s Mall.cz (Mall.hu), Kytary.cz (Kytary.hu). S lokalizací a komunikací značky pomáhali také Rohlík.cz (Kifli.hu).