Jako na prvním trhu v Evropě uvádí v Česku společnost Imperial Brands zařízení na zahřívání tabáku Pulze a náplní iD. Ukážou se na Harley Days, v trafikách i na sociálních sítích.

Společnost Imperial Brands po úspěšném startu Pulze a iD v Japonsku přichází s produkty pro zahřívání tabáku i do Evropy a Česku je první zemí na kontinentu, kde se přístroj pro kuřáky starší osmnácti let bude prodávat od 1. září. Bude tak konkurovat zařízením jako je Iqos od Philip Morris, jenž je na trhu od srpna 2017, či Glo od British American Tobacco.

„S vlastním přístrojem přicházíme až nyní, protože jsme se soustředili na vývoj a průzkumy, aby zařízení odpovídala přesně tomu, co od nich spotřebitelé chtějí a očekávají,“ uvedl Bojan Stoevski, marketingový manažer Imperial Brands pro český trh.

Mezi výhodami oproti konkurenci Stoevski zmínil například kompaktní design, výdrž baterie na dvacet náplní či úplné nabití přístroje za devadesát minut, podobně jako u mobilního telefonu.

Přístroj Pulze a pět příchutí tabákových náplní iD budou v rámci uvedení na trh k dispozici ve startovním balíčku za 1290 korun. Objeví se v síťových i nezávislých trafikách, čerpacích stanicích i obchodních řetězcích po celém Česku.

Uvedení na trh bude doprovázet kampaň, která odstartuje 1. září. Její součástí je rovněž event během Prague Harley Days od 3. do 5. září, kde bude mít Pulze vlastní třípatrové podium s třídenním programem. Dál pak kampaň poběží především v místech prodeje, ale také na sociálních sítích.

Pulze už má vlastní profily na Facebooku a Instagramu. Zapojí se i influenceři. Firmě to podle Markéty Chýlkové, manažerky pro corporate & legal affairs v Imperial Brands, umožňuje fakt, že české zákony propagaci samotných zařízení neomezují tak, jako v případě tabákových výrobků (včetně náplní pro přístroje).

S kampaní pomáhají agentury Imperial Brands – event vzniká ve spolupráci s Fox Hunter, na sociální sítě se soustředí Story TLRS a kreativu spolu s klipy vytvářela WMC/Grey. „Nejde o klasické spoty, videa jsou koncipována jako návody pro zařízení. V Imperial Brands se ostatně stále více zaměřuje na servis pro zákazníky, jimž chceme poskytovat prémiové služby,“ uvedl Jaroslav Fišer, regionální marketingový ředitel pro produkty nové generace ve společnosti Imperial Brands.

Český kuřák 2021

Témata kampaně vycházejí částečně z výzkumu, který pro Imperial Brands realizovala společnost Datank na reprezentativním 1000 lidí ve věku od 18 do 70 let. Inspiroval firmu, aby se v komunikaci soustředila na zdravotní hledisko a absenci zápachu a kouře. To jsou totiž podle průzkumu nejčastější důvody, proč čeští kuřáci mění návyky. Peníze se v průzkumu umístily až na třetím místě. Ukázalo se pak také, že ochota měnit návyky klesá s rostoucím věkem.

Typický kuřák, který v průměru s návykem začal mezi 15 a 18 lety, vykouří čtrnáct cigaret denně a zaplatí za ně týdně v průměru 400 korun. Vedle toho uživatelé elektronických cigaret uvádějí částku 24 korun.

Průzkum pak také mimo jiné ukázal, že se v Česku méně často kouří v bytech, autech, po jídle či po sexu. Pokud ano, sáhnou Češi při těchto příležitostech častěji po elektronických cigaretách či zařízeních na zahřívání tabáku.