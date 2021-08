Spot si hraje se slovním spojením Co je malé, to je hezké, které představuje nízkou úrokovou sazbu půjček a kombinuje ji s možností uskutečnit velké sny, které si hlavní hrdina díky půjčce plní.

„Spot vypráví příběh o Jirkovi, který je malý vzrůstem a vlastní i malého psíka. Jenže Jirkovi to nevadí, je to sympaťák a hrdý chlap, který se za svou výšku prostě nestydí. A co je na něm zvláštního? Jirka je sice malý a malé jsou i věci v jeho bytě, ale jeho sny a plány jsou skutečně veliké. Není to nic menšího, než dovolená v obrovském přívěsu, který si díky našemu jedinečně nízkému úroku konečně pořídí. A v našem spotu je tímto velkým přívěsem ikonický americký Airstream,“ popisuje hlavní linku příběhu Jan Hainz, ředitel marketingu a komunikace Sberbank.

Spot je k vidění v televizních stanicích Nova Group od 23. srpna do 3. října a je podpořen i masivní onlinovou komunikací s různými formáty od videa až po nativní reklamu. Online reklama je umístěna na stránkách Seznam.cz, Nova Group nebo Novinky.cz. Mezi dalšími formáty je využita videokampaň na stránkách YouTube, Facebook a Instagram, která je doplněna další intenzivní komunikací a soutěží o Airstream na sociálních sítích.

Natáčení reklamy probíhalo v srpnu a bylo náročné i kvůli psím hrdinům, kteří v ní vystupují. „Natáčeli jsme za intenzivního deště celkem 18 scén na třech různých místech a vše trvalo více než 14 hodin. Řadu scén jsme museli točit několikrát a teprve s počínajícím večerem jsme se mohli přesunout na poslední ‚štaci‘,“ popisuje Jana Liškařová, Brand and Advertising Manager Sberbank, „S naším malým psím hercem jsme si také užili. Hádejte, co ho přimělo, aby našemu Jirkovi ‚olízl‘ po ránu tvář? Naštěstí je to velký mlsoun a za jeho nejoblíbenější pochoutku – sýr – skákal a dělal, co jsme potřebovali.“

Zcela nový spot vznikl ve spolupráci s reklamní agenturou Proboston Creative, produkční agenturou Yo‘Mama, pod taktovkou režiséra Jakuba Havlíka. Za digitální oblast kampaně zodpovídá agentura Acomware. Nákup medií zajistila agentura FMX, divize agentury Publicis.