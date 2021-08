Rohlik Group, která se řadí mezi přední evropské společnosti zabývající se online rozvozem potravin a pod níž spadá i český Rohlik.cz, espustil ostrý provoz na německém trhu. První objednávky začala společnost rozvážet v Mnichově pod značkou Knuspr.de, ještě letos v zimě se kurýři rozjedou i po Frankfurtu.

V příštím roce bude možné nakoupit online z Knuspr.de v Dortmundu, Hamburku nebo v Kolíně nad Rýnem. Německo se tak stává čtvrtou zemí v pořadí, kde Rohlík rozváží. Tato expanze umožní více než 15 milionům dalších zákazníků poprvé vyzkoušet vyhlášený proklientský přístup společnosti Rohlík.

Po své úspěšné expanzi do Maďarska (Kifli.hu) a Rakouska (Gurkerl.at), vstoupila Rohlik Group i na německý trh. Knuspr.de tak nově dodává čerstvé a kvalitní potraviny německým zákazníkům přímo domů, a to do tří hodin od objednání. Stejně jako u Rohlik.cz jsou základem sortimentu čerstvé regionální produkty jako ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky – dohromady tvoří třetinu sortimentu. Společnost Knuspr.de odebírá více než dvě třetiny svých výrobků bez zprostředkovatelů, tedy přímo od výrobců a zemědělců.

„Úspěch, který s naším obchodním modelem sklízíme v České republice, Maďarsku i Rakousku ukazuje, jak rychle si spotřebitelé zvykají na nákup kvalitních potravin online. A to je teprve začátek. Očekáváme, že podíl online nákupů potravin v Německu dosáhne v příštích pěti letech 30 procent a my s Knuspr.de u toho chceme být. Našim cílem je do tří let dodávat potraviny přibližně 30 milionům zákazníků a ve střednědobém horizontu se stát jedničkou v oblasti online dodávek potravin v Německu,“ říká Erich Čomor, CEO Knuspr.de.

Po Německu přijde Itálie či Španělsko

Předchozí logistické zkušenosti Rohlíku se ukázaly jako zcela zásadní při zavádění služby novým zákazníkům. Společnost Knuspr.de garantuje dodání do tří hodin od objednání a do 60 minut od potvrzeného doručení. Dodávky probíhají od pondělí do soboty mezi 7:00 a 22:00 hodinou.

„Na začátku března jsme oznámili první kolo financování, v němž jsme získali 190 milionů eur. O tři měsíce později jsme získali dalších 100 milionů eur a dosáhli jsme statusu jednorožce. Tyto investice jsou důkazem důvěry našich investorů v rychlý růst Rohlik Group,” vysvětluje Tomáš Čupr, zakladatel a CEO Rohlik Group a dodává: „Dodatečný kapitál nám pomáhá růst rychleji, než jsme původně plánovali. Urychluje rozvoj a expanzi na nové trhy, technologický rozvoj našich distribučních center a dokonalé zavádění inovací v celé společnosti. Také nám umožňuje zajistit do našeho týmu ty nejlepší lidi. V blízké budoucnosti budeme expandovat do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska,” uzavírá Čupr.