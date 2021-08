Reklamní výdaje se podle dat Nielsen Admospehre v červenci mírně zvýšily, a to v průměru o tři procenta ve všech mediatypech.

Nejvíce, o pět procent, v červenci meziročně stouply investice do rádia. V případě TV, v pořadí druhého mediatypu se jednalo o tři procenta, nicméně reklamní investice jsou zde tradičně co do objemu nevyšší. Zbylé dva mediatypy rostly co do odhadovaného objemu investic o dvě procenta. Ceníková hodnota reklamního prostoru v TV za červenec mírně přesáhla 3 miliardy korun. V rádiích se jednalo o 556 milionů korun. Všechny mediatypy také mírně překročily investice ve stejném měsíci v předkrizovém roce 2019. Například u TV se v v červenci 2019 jednalo o 2,9 miliard korun.

Za období prvních sedmi letošních měsíců, tedy od ledna do července, se nejvíce zvýšil objem investic do reklamy v tisku (o 10 %). Největší objem logicky vykázala TV reklama s meziročním nárůstem ve výši šesti procent. Venkovní reklama po výrazném propadu způsobeném pandemií vylepšuje svou pozici, přesto ve srovnání s loňským rokem propadly investice do ní o 10 procent.