Marketingový mix se nemůžeme naučit z minulosti, říká Dana Běloušková, ředitelka spoelčnosti POS Media.

Moderní společnost disponuje takovou mírou inovací, že vše, co dnes zažíváme se děje poprvé v historii. O tom, jak na dnešní svět reaguje tradiční marketingová a mediální agentura POS Media, jsme hovořili s její ředitelkou pro ČR Danou Bělouškovou.

Dano, můžete hned na úvod agenturu POS Media představit? Většina z nás si vás řadí k retailovým řetězcům a jejich mediálnímu prostoru.

Je to tak, jak říkáte. I název odkazuje k místu prodeje (POS) a propagaci právě v tomto prostoru. Na druhou stranu POS Media je na trhu přes dvacet let a za tu dobu se v mnohém musela přizpůsobit, aby služby byly pro klienty stále zajímavé. Dnes je naše portfolio skutečně široké. Ve všech sedmi zemích Evropy, ve kterých působíme, je stále základem mediální prostor v retailových řetězcích, ale máme například i moderní a komplexní kreativní studio, které připraví kampaň přes všechny typy médií, rozsáhlé oddělení merchandisingu, hostesek, eventů, a také divizi, která se zabývá dodávkou digitálních LCD panelů včetně systémů pro správu obsahu.

Je vidět, že nezahálíte, ale jak v aktuální situaci fungují například hostesky a eventy?

To si jistě dokážete představit. Navíc v těchto oblastech patříme k největším agenturám na trhu, hosteskami umíme operativně pokrýt celou republiku téměř v jakémkoli objemu. Stejně tak u eventů, kdy běžně realizujeme i eventy s širokým dosahem pro tisíce lidí. Zkrátím to, v tomto ohledu věříme v lepší zítřky.

Rozumím. Máte naopak nějakou službu, která v uplynulých měsících roste?

Před rokem bylo jasné, že do onlinového prostoru vkročí mnohem více spotřebitelů, zákazníků, klientů, lidí, a že to pomyslné vkročení bude velmi intenzivní. A i když internet není nováček na poli médií a mnoho reklamních formátů je již etablovaných a standardizovaných, pořád je zde prostor pro inovace. V POS Media jsme proto připravili koncept, kterému říkáme O2O — Online-to-Offline a nabídli ho našim klientům. Zájem předčil naše očekávání.

Můžete být konkrétnější, v čem služba O2O spočívá?

Nejde o nic složitého, snažíme se propojit svět onlinu se světem offlinu, a to v takovém poměru, jaký aktuální situace umožňuje. Je-li všechno zavřené a nic se nesmí, tak posílíme onlinovou část, ve chvíli, kdy se pravidla rozvolní, zesílí zase část offlinová. Stále jsou ale obě části propojené a doplňují se.

Když je možné být v obchodě, budeme v obchodě, pokud to možné není, pořád můžeme mít hostesky nebo soutěže v outdooru. A totéž platí i o eventech.

Jaké konkrétní nástroje v onlinu využíváte? Zatím si to nedovedu moc představit.

Hlavním nástrojem jsou sociální média a ještě konkrétněji Instagram a influenceři. Tedy lidé, kteří mají na Instagramu větší množství sledujících. Ti nám pak pomáhají seznámit jejich publikum například s novým produktem. Současně také promují reálnou akci daného produktu v reálném světě — třeba outdoorovou ochutnávku. Může jít ale i o propagaci spotřebitelské soutěže, do které, když se chce uživatel zapojit, tak musí zkrátka vyrazit ven a něco udělat. Možností je mnoho a my díky tomu, že zvládáme propojit mediální prostor ve skutečném retailovém obchodě, hostesky, eventy a jejich propagaci právě na sociálních sítích, dokážeme doručit velmi zajímavou, komplexní a funkční kampaň bez ohledu na to, jaká epidemiologická pravidla zrovna platí. Když je možné být v obchodě, budeme v obchodě, pokud to možné není, pořád můžeme mít hostesky nebo soutěže v outdooru. A totéž platí i o eventech.

Není škoda, že se zaměřujete jen na influencery na Instagramu? Mohlo by to fungovat i s Facebookem, nebo přímo s účtem klienta.

Máte pravdu a i tuto část samozřejmě klientům umíme zajistit. Druhou stranou této mince je, že pokud jde o Instagram, Facebook, YouTube a LinkedIn, účty našich klientů tak obvykle spadají do strategického plánování firmy. Takže rozhodování trvá delší čas. My jsme nyní chtěli poskytnout funkční službu, která je realizovatelná rychle s vysokým dopadem na cílovou skupinu. Proto má nyní služba O2O kampaňový, nikoliv strategický charakter. Ale je také pravda, že s prvními klienty již diskutujeme možnosti ohledně širší spolupráce, kde bychom tento koncept aplikovali v dlouhodobém horizontu s využitím klientových účtů na sociálních sítích. Potenciál je obrovský a díky našim možnostem v reálném světě jde o unikátní kombinaci.

A připravujete i nyní něco nového?

Vyloženě nového ne, i tak toho máme s O2O, kreativou a digitálními LED panely až až (smích). Nyní se soustředíme na prohloubení spolupráce. Často klientům poskytujeme jednu nebo dvě z našich služeb — například klient využívá naše hostesky nebo merchandising, který máme na špičkové úrovni, a to celorepublikově — ale již službu nepropojuje například s O2O, nebo nevyužije naši na míru připravenou kreativu. Často to může být i tím, že v rámci rozdělení kompetencí u klienta o nás zkrátka další odpovědné oddělení neví. Přitom nejlepšího efektu lze dosáhnout právě propojením širšího portfolia služeb, ale to není v rámci marketingového a mediálního mixu žádná novinka.