Operátor O2 se od srpna zaměří na komunikaci digitální televize O2 TV. Špičkoví sportovci, nejlepší přenosy a začátek nové sezóny. Právě o tom je nová kampaň, ve které se objeví kompletní ambasadorský tým O2 TV.

Kampaň reaguje rovněž na významné rozšíření sportovního obsahu, díky kterému se diváci O2 TV mohou nově těšit na stovky atraktivních přenosů z Ligy mistrů UEFA, německé Bundesligy, italské Serie A a také španělské La Ligy. Hlavní tváří reklamního spotu se stal Petr Čech, jeden z nejúspěšnějších brankářů všech dob.

Fanoušci se budou v příštích týdnech na internetu, v televizi, outdooru i v tištěné inzerci setkávat rovněž s dalšími ambasadory Karolínou Plíškovou, aktuálně sedmou nejlepší tenistkou světa, Makhmudem Muradovem, elitním UFC zápasníkem, nebo hokejovým brankářem Sašou Salákem. Nejslavnější zástupci českého sportu budou také přinášet na sociální sítě exkluzivní vlogy přímo ze zákulisí, pravidelné rozhovory či zajímavé ohlasy.

“Zkoordinovat takto vytížené hvězdy do kampaně O2 TV – My jsme sport nebylo úplně snadné. Například Petr Čech nemohl kvůli pandemii do České republiky, tak jsme za ním museli vyslat štáb do portugalského Lisabonu a na natáčení dohlížet přes video. Některá focení a natáčení jsme domlouvali za pochodu přímo na letišti, když se nám ambasadoři vraceli z turnajů,” prozradil David Daneš, marketingový ředitel O2.

“Bylo to vlastně poprvé, co jsem natáčel reklamní kampaň s virtuální 3D postavou. Musím přiznat, že mi to přineslo další zajímavou zkušenost. Jsem hodně zvědavý, jak se spot bude fanouškům líbit,” uvedl Petr Čech, současný poradce sportovního a technického úseku fotbalové Chelsea.

Kreativní koncept: Free Andy agency

Kreativní tým: Ondřej Křišťan, Jan Štěrbák

Režisér: Dano Dekan

Fotograf: Ondřej Pýcha

Filmová produkce: JetLag

Postprodukce: ALIEN studio, s.r.o.