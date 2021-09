Výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita se s účinností od 1. září stává Marek Růžička. Předsedou představenstva společnosti Bankovní identita byl zvolen Jan Blažek.

„Pracovat pro Bankovní identitu je pro mě velkou ctí a výzvou. Chci se zaměřit na to, aby co nejvíce firem umělo nabízet výhody bankovní identity svým klientům. Bankovní identita má obrovský potenciál, je to skutečně revoluční nástroj a jsem si jistý, že bude patřit k hlavním hnacím motorům celkové digitalizace České republiky,“ říká Marek Růžička.

Marek Růžička poslední tři roky rozvíjel českou technologickou společnost Datasys z pozice generálního ředitele. Profesní dráhu zahájil v roce 1998 v globální poradenské společnosti Accenture, kde pracoval jako konzultant pro řízení technologických a organizačních změn a systémovou integraci. Později působil v konzultační divizi Hewlett-Packard jako manažer pro aplikační vývoj a infrastrukturu a jako ředitel divize HP Software. Od roku 2010 měl na starosti řízení obchodních týmů pro korporátní zákazníky ve společnosti O2 Czech Republic, vedení Business divize O2 a následně vedení divize sítí a IT v roli provozního ředitele společnosti. Marek Růžička působí také jako mentor inovačních projektů v akcelerátoru StartupYard.

„Firmám bankovní identita přináší zjednodušení podnikání, více klientů a jejich rychlejší a pohodlnější obsluhu. Bankovní identita vám usnadní přihlašování a ověřování, potvrzování transakcí a umožní digitálně podepisovat dokumenty. Využití služeb bankovní identity bude stále více,“ doplňuje Jan Blažek, který je u projektu bankovní identity od samého počátku.

Společnost Bankovní identita pomocí digitální platformy BankID propojuje firmy a instituce s bankami. Pro občany představuje bankovní identita prostředek, pomocí kterého se mohou bezpečně a jednoduše elektronicky prokázat při používání online služeb státu, třeba na Portálu občana, firem nebo institucí. Používá se stejně, jako funguje přihlašování k internetovému bankovnictví.

Akcionáři společnosti Bankovní identita jsou Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, mBank, Moneta, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.