Společnost Mailkit, která vytváří a spravuje stejnojmennou platformu pro online direct marketingovou komunikaci a automatizaci kampaní, oznámila spuštění nové společnosti v USA s názvem Notamiq.

Ta také provozuje stejnojmenný nástroj pro správu aktiv BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Zároveň pomáhá marketérům dostat logo jejich značky přímo do e-mailové schránky příjemců a klientů a využít dlouhodobé investice do autentifikace e-mailů pomocí BIMI.

BIMI je velkým tématem především na anglicky mluvících trzích, kde má již dva roky podporu ze strany Yahoo a nově také u Gmailu. Inspektor BIMI vyvinutý společností Mailkit byl určen primárně pro americký trh a tak i v případě nástroje Notamiq byl jasně daný cílový trh. Jakub Olexa, zakladatel a ředitel společnosti Mailkit, očekává, že BIMI bude brzy tématem i v České republice, neboť i Seznam chystá podporu tohoto standardu, a tím se stane tato forma propagace značky atraktivní i pro české firmy.

BIMI je snaha o nový průmyslový standard, jejímž cílem je sjednotit používání loga značky na všech e-mailových platformách. Umožňuje značkám řídit zobrazení jejich loga v e-mailech klientů a uvést svou značku do povědomí ještě před otevřením e-mailu. Vychází ze stávajících standardů ověřování e-mailů a je pro uživatele přívětivější. Motivuje značky k nasazení DMARC, které je pro fungování BIMI nezbytné.

Mailkit stojí v čele vývoje BIMI již od jeho počátků. Provozují jeden z nejoblíbenějších validátorů BIMI a pomáhají značkám se zaváděním. Po spojení sil s Dennisem Daymanem, veteránem v oboru s více než 25 letými zkušenostmi, vznikla společnost Notamiq.

“Standardu BIMI jsme se začali věnovat před třemi lety. Záhy jsme si uvědomili, že ať už bude standard sebelepší, tak zásadní překážkou jeho úspěšnosti bude jeho uvedení do praxe ze strany jednotlivých značek. Viděli jsme, jak společnosti všech velikostí zápolí s komplikacemi při hostování loga, změnách DNS záznamů nebo certifikaci loga. Právě proto jsme se rozhodli vytvořit platformu Notamiq, jež má za úkol zjednodušit implementaci BIMI, certifikaci a správu všech aktiv jako jsou loga a certifikáty tak, aby vše zvládl brand manager nebo marketér,” přibližuje Jakub Olexa.

Notamiq pomáhá odstranit složitou část nasazení BIMI a značkám a marketérům spravovat a hostovat jejich loga skrze všechny kanály v rámci platformy. Zároveň poskytuje automatické monitorování všech prvků nasazení. BIMI bude fungovat pouze pro domény, které mají zavedené ověřování e-mailů pomocí DMARC s politikou karantény nebo odmítnutí na úrovni organizace. Aby bylo zajištěno, že samotné logo nebude zfalšováno, podporuje Notamiq VMC, což je digitální certifikát, osvědčující pravost použitého BIMI loga a jehož použití je pro zobrazení BIMI loga ve schránkách Gmailu nezbytné .