Společnost Kofola to s udržitelností myslí vážně a přichází s novým projektem Cirkulka, díky němuž rozšíří do obchodů i velkých řetězců své portfolio tradičních nápojů ve vratných skleněných lahvích. Díky speciální modulární přepravce zachová i dosavadní komfort pro spotřebitele.

„V Kofole věříme tomu, že s každou změnou je potřeba začít u sebe. Se snižováním zátěže životního prostředí zvyšujeme v Kofole nároky na využívané obaly, aby naše cesta vedla k bezodpadovému řešení,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola a doplňuje: „Ctíme princip RRR, čili Reduce, Reuse, Recycle. Česky omez, znovupoužij, zrecykluj, který tvoří základní princip při ekologickém nakládání s odpady. Poté, co jsme uvedli na trh lahve ze 100 % recyklovaného plastu (rPET), jsme se nyní rozhodli přijít s konceptem snadno odnositelných vratných lahví na nealko. Naše oblíbené nápoje si tak budete moci koupit už i na doma ve vratném skle.“

Kofola navazuje na to, co bylo v našich zemích dříve běžné – kupovat limonády a vody v zálohovaných lahvích a přepravkách. Díky speciální modulární přepravce s odnosným uchem však zachovává komfort, na který jsme si jako spotřebitelé zvykli. „Udělali jsme vše pro to, aby systém vratných lahví přispěl k prodlužování životnosti obalu a minimalizaci odpadu,“ dodává Samaras.

V modulární přepravce bude šest litrových lahví. Na výběr bude tradiční Kofola, hroznová Vinea či pramenitá voda Rajec. „Na projektu pracujeme již více než dva roky a v nejbližších týdnech ho představíme obchodním řetězcům tak, aby mohly připravit svou logistiku. Cirkulka nejenže odráží naše udržitelné přemýšlení o obalech, ale vychází vstříc i poptávce spotřebitelů. Opakovaně použitelné sklo šetří přírodní zdroje a inovativní přepravka je vyrobena z recyklovaného plastu,“ říká Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko. Kofola plánuje nové lahve uvést na trh během jara příštího roku. „Prakticky celá nabídka našich výrobků pro gastronomii již dnes využívá vratné obaly, máme s nimi zkušenosti a jsme tak na rozšíření do obchodů připraveni,“ dodává Daniel Buryš.

Společnost Kofola hledá cesty, jak snižovat uhlíkovou stopu, produkovat co nejméně odpadu a být co nejvíce lokální. Kromě propracované obalové strategie využívá kamiony na CNG, zaměřuje se na původ využívaných surovin, vytváří BIO lokality v okolí svých závodů a pěstuje na nich vlastní byliny. Udržitelné myšlení ale překlápí i do dílčích rozhodování – od omezení hliníkových sponek na čajových sáčcích LEROS, až po zpracování odšťavněné dužniny z ovoce a její využití do UGO Dužinek (sušenek a krekrů).