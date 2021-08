Americký řetěz Hard Rock Cafe, který už přes deset let provozuje restauraci a obchod s merchandesingem v centru Prahy, se nyní rozrůstá o další pobočku. Na Letišti Václava Havla Praha se od 3. srpna 2021 otevírá jejich Rock Shop, kde cestující najdou všechny ikonické předměty z jejich nabídky merche, od triček, mikin, pinů, hrnků a mnoho dalších věcí. Nový obchod je situován v Terminálu 1, jenž je určen pro lety do zemí mimo Schengenský prostor.

„Sortiment bude stejný jako ve všech našich Rock Shopech, přičemž na Letišti Václava Havla Praha budou ještě navíc k prodeji čtyři tematické připínáčky. Žádné jídlo ani nápoje se zde nebudou prodávat,“ upřesnila generální manažerka Hard Rock Cafe Praha Martina Lednová. Právě pražská pobočka HRC připravovala přes rok a půl realizaci a otevření nové prodejny: „S týmem okolo letiště se nám spolupracovalo a komunikovalo velmi dobře. Moc se těšíme, až do shopu zavítají první pasažéři, a doufáme, že jim náš obchod zpříjemní čekání na let nebo příjezd do země,“ doplnila Lednová.

Praha se s Letištěm Václava Havla Praha zařadí k druhé evropské metropoli, kde je obchod s ikonickými předměty Hard Rocku. První Rock Shop je v německém Mnichově na Letišti Franze Josefa Strauße, které je druhým největším letištěm v zemi. „Letiště Praha se dlouhodobě věnuje zákaznické zkušenosti. Její součástí je nejen dostupnost různých produktů a služeb na letišti, ale také poskytnutí zážitku všem skupinám cestujících. Rock Shop je toho důkazem. Věříme, že cestující ocení jeho exkluzivní a ikonické produkty,“ říká František Kachlík, ředitel komerčních aktivit na Letišti Praha.