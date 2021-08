L’Oréal dále pokračuje s mediální agenturou GroupM, respektive METS Czech, která pro L´Oréal už od roku 2018 plánuje a řídí online i offline kampaně.

„Kolegové v METS z české GroupM předvedli v rámci pitche na mediální agenturu famózní práci a naše více než tříleté partnerství s tímto prestižním klientem tak pokračuje. Obhajoba je vždycky výzva a tak mám opravdu radost, že to klaplo. Veliká gratulace ‚dream teamu‘ (Ondrej Šimůnek, Iva Žáčková, Filip Hromek, Markéta Endrštová, Jan Kurel a všem dalším). Do celé skládačky také přispěli VMLY&R ČR, Ogilvy ČR a Ogilvy Consulting ČR,“ napsal na síti LinkedIn David Lhota, WPP Country Manager Czech Republic. WPP je síť, do které patří i GroupM.

Reportované tržby WPP za první letošní pololetí meziročně narostly o 9,8 procenta a přesáhly 6,1 miliardy liber (přes 183 miliard korun). Vezmou-li se v úvahu jen tržby z pokračujících operací, činil by růst 16,1 procenta. Jen za druhé čtvrtletí by to bylo 26,4 procenta.