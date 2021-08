Televizi O2 TV se podařilo posílit sportovní nabídku pro své zákazníky. Od 13. srpna se diváci O2 TV mohou těšit na nové kanály, které přinesou nejslavnější fotbalové soutěže světa. Stovky atraktivních přenosů z Ligy mistrů UEFA, německé Bundesligy, italské Serie A a také španělské La Ligy odvysílají nové sportovní programy Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4.

V sezoně 2021/2022 O2 TV poskytne kompletní sportovní fotbalový zážitek včetně anglické Premier League a všech zápasů FORTUNA:LIGY. „Dokázali jsme pro naše diváky vybojovat další prémiový obsah, který ideálně doplní programovou skladbu O2 TV. Vůbec poprvé se na českém trhu objeví všechny klíčové soutěže na jednom místě. Na předplatitele O2 TV čekají v nadcházející sezoně tisíce hodin přímých přenosů z FORTUNA:LIGY, Ligy mistrů UEFA, anglické Premier League, německé Bundesligy, italské Serie A či španělské La Ligy. Dále nechybí ani hokejová extraliga, tenisový okruh WTA nebo to nejlepší z bojových sportů,“ uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

Nové kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4 odstartují v pátek 13. srpna, kdy jsou v plánu první zápasy německé Bundesligy a španělské La ligy. Italská Serie A se rozehraje o týden později. Kanál Premier Sport 2 bude z Ligy mistrů UEFA vysílat úterní první a středeční třetí volbu. Ke spuštění dojde v úterý 17. srpna, kdy přijdou na řadu souboje v play off o postup do základní skupiny UEFA Champions League. Tato stanice vznikne přímo v redakci O2 TV Sport. Fanoušci se tak dočkají i nového moderního studia s 3D grafikou a virtuální realitou.

„Plánujeme pokračovat v oblíbeném formátu studií při úterních i středečních zápasech. Na výrobě kanálu se bude podílet kompletní tým včetně moderátorů a komentátorů z O2 TV Sport. Vedle Ligy mistrů UEFA zařadíme do programu stanice Premier Sport 2 také přenosy z Premier League, NFL, MLB, UFC nebo basketbalové Euroligy,“ sdělil Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Na zařazení nových kanálů Nova Sport 3 a Nova Sport 4 se společnost O2 dohodla s TV Nova, která daná sportovní práva získala od společnosti Saran Media Group. Hlavní doménou těchto stanic budou přímé přenosy z německé Bundesligy, italské Serie A, španělské La Ligy a také Ligy mistrů UEFA, která rovněž poběží na kanále Premier Sport 2.

Kde diváci nové kanály najdou?

Nové stanice Premier Sport 2, Nova Sport 3 a Nova Sport 4 budou součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá, O2 TV Business i nového předplaceného tarifu O2 TV Sport Plus (299 Kč na třicet dní), který na osmi HD kanálech (O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis, ČT sport, Premier Sport, Premier Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4) nabídne všechny oblíbené sporty na jednom místě.

„Předplatitelé nejoblíbenějších tarifů O2 TV dostanou nyní navíc stovky přenosů z nejlepších fotbalových soutěží. Nezapomínáme ale ani na další zákazníky. Majitelé O2 TV Bronzová budou mít v rámci ochutnávkového proma k dispozici nový kanál Premier Sport 2 s prestižní Ligou mistrů UEFA,“ prozradila Dana Tomášková, ředitelka O2 TV a digitálních služeb v O2.

“Držitelé starého tarifu O2 TV Sport Pack si mohou všechny nové kanály Premier Sport 2, Nova Sport 3, Nova Sport 4 užívat až do 15. září zdarma. Po tomto datu dojde k ukončení původního O2 TV Sport Packu a nahradí se novým tarifem O2 TV Sport Plus s osmi HD kanály. O změně budeme všechny zákazníky v dostatečném předstihu informovat. Pokud divák nechce sledovat nejlepší fotbalové soutěže na novém O2 TV Sport Plus, tak svůj tarif může kdykoliv během svého předplaceného období zrušit,” doplňuje Dana Tomášková.