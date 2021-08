Po květnovém znovuotevření obchodních center se zvýšily jejich tržby i návštěvnost, a to na míru převyšující loňské výsledky ze stejného období. Oproti předkrizovému roku 2019 byla návštěvnost nižší, ale tržby srovnatelné, dokonce mírně vyšší. Nejlépe jsou na tom z hlediska tržeb supermarkety a hypermarkety, daří se také prodeji elektroniky a produktů pro zdraví a krásu.

Aktuální výkonnost obchodních center lze tedy označit za velmi silnou, její hodnoty převyšují původní očekávání, a tyto nemovitosti se tak opět stávají cílem investorů – letos a v příštím roce se má v retailovém segmentu odehrát několik významných transakcí. Letos se zatím nejvíce prodávaly kancelářské a logistické nemovitosti.

Údaje o výkonnosti obchodních center, které má realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield k dispozici (jedná se převážně o menší až středně velká centra v českých regionech), ukazují na pozitivní trend: obchodní centra se po znovuotevření dočkala růstu tržeb i návštěvnosti. Přestože k otevření všech obchodů došlo až ve třetině května, dosáhla květnová návštěvnost o 31 procent vyšší úrovně než v květnu 2020, tržby dokonce o 55 procent. V červnu byla návštěvnost meziročně o 6 procent vyšší, tržby o 18 procent. To je pro celý maloobchodní trh rozhodně pozitivní zpráva – nenaplňují se původní obavy, že kamenný retail koronavirovou krizi nepřežije.

„Zdá se, že se v posledních měsících projevuje jednak efekt odložené spotřeby, kdy se mnoho spotřebitelů již nemohlo dočkat možnosti vyrazit na nákupy do obchodního centra. Zároveň současná situace komplikuje cestování do zahraničí, a tak mnoho lidí, kteří by jinak v létě odjeli na dovolenou mimo Českou republiku, zůstává v tuzemsku, kde tím pádem také utrácí peníze. Na druhou stranu je stále třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy a lokalitami maloobchodních projektů: i v našem portfoliu vidíme velké rozdíly zejména mezi menšími regionálními projekty a většími obchodními centry, případně těmi v centru Prahy, jež do určité míry závisejí na zahraničním turistickém ruchu, který se stále neblíží úrovni před pandemií,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Pro toto srovnání do tržeb v nákupních centrech společnost nezapočítala tržby supermarketů a hypermarketů, které nebyly v souvislosti s pandemií uzavřeny.