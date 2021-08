CNN Prima News startuje horkou fázi předvolebního vysílání a uvede celou řadu nových pořadů a formátů, jejichž společným tématem jsou blížící se volby do Poslanecké sněmovny. Od 30. srpna nabídne každý všední den speciální volební blok, dále mimořádná vydání pořadu 360° s diváky ve studiu, dvě superdebaty s lídry stran a v neposlední řadě moderní volební studio v den voleb.

„Všichni cítíme, že tohle budou zlomové volby pro naši zemi. Rozhodne volič, nikdo jiný. A my voličům chceme být nablízku, dát jim vše, co ke svému rozhodnutí budou potřebovat. Přehledně a srozumitelně. Dáme jim možnost být co nejblíž těm, kteří se o jejich hlasy ucházejí. Pozveme diváky i k nám do studia, dáme jim možnost se politiků přímo ptát nebo jim říct své názory. Ne proto, že je to atraktivní, ale protože je to správné. Chci, aby volič, až vhodí svůj hlas do volební urny, měl pocit, že i díky informacím CNN Prima News udělal nejlepší volbu pro sebe i svoji rodinu,“ vysvětluje Pavel Štrunc, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News.

Nové pořady a formáty

CNN Prima News nasadí od 30. srpna každý všední den v premiéře od 18:00 a v repríze od 22:25 vysílací blok věnovaný volbám. Jeho páteří budou tři nové pořady: Jak volí vaše peněženka, Co Čech, to politik! a Divoká karta.

Jak volí vaše peněženka – každé pondělí a středu budou centrem pozornosti ekonomická témata. Diváci se dozví, jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností. Pořad bude kombinovat dva formáty, v první části budou vysvětlovat divákům vybrané téma a jeho dopady na život občanů moderátoři spolu s odborníky, kterými budou Mojmír Hampl, Ilona Švihlíková a Lukáš Kovanda. Ve druhé části představí své řešení ekonomických výzev dva ekonomičtí experti z řad kandidujících politických subjektů.

Co Čech, to politik! – neformální diskuse o tom, jak vidí českou politiku známé osobnosti, bývalí politici nebo komentátoři. Pořad poběží dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) a moderovat ho bude Pavlína Wolfová s Petrem Suchoňem.

Divoká karta – pátky budou patřit diskusím s kandidáty z nižších pozic kandidátních listin. V každé debatě dostanou prostor čtyři zástupci vybraných politických subjektů. „Ostatní se většinou ptají známých a osvědčených jmen pořád a pořád dokola. My to chceme udělat jinak. Podívat se i níže do kandidátek a zjistit, jestli kandidáti říkají, nebo si myslí, to samé co vedení stran a hnutí,“ doplňuje Štrunc.

Speciály pořadu 360° a superdebaty Česko hledá premiéra

Novinky se dočká i pořad 360°. Jednou týdně, ve středu, se bude vysílat z velkého studia s publikem čítajícím bezmála 150 lidí. Otázky k zásadním předvolebním tématům tak budou moci politikům pokládat i diváci. Moderátory budou Pavlína Wolfová a Michal Půr. V pořadu Speciál 360°: Hlas lidu, který bude mít celkem pět dílů, budou diskutovat vždy se čtyřmi zástupci politických subjektů, které se utkají o přízeň voličů v letošních sněmovních volbách.

CNN Prima News odvysílá také dvě superdebaty s názvem Česko hledá premiéra.První superdebata začne v neděli 26. září ve 20:00 a na druhou se diváci mohou těšit ve stejný čas, v neděli 3. října. Oběma superdebatám budou přítomni i diváci v sále. V první se střetne osm lídrů stran, hnutí a koalic, které mají po zprůměrování předvolebních průzkumů největší šanci, aby se dostaly do poslanecké sněmovny. Ve druhé se pak setkají tři nejvážnější kandidáti na post premiéra. Televizní diváci budou moci obě debaty sledovat jak na CNN Prima NEWS, tak na hlavní stanici Prima.

Další z novinek budou i QR kódy v televizním vysílání, které diváky odkážou na zpravodajský web CNNPrima.cz. „QR kódy budou sloužit pro další prohloubení online a televizního zpravodajství i k silnější interakci s divákem. V předvolebních debatách například můžeme odkázat na webovou anketu, ve které diváci svým hlasem zhodnotí její účastníky,“ vysvětluje Tomáš Večeřa, zástupce šéfredaktora a ředitel online zpravodajství CNN Prima NEWS s tím, že zpravodajský web stanice v horké fázi předvolebního vysílání chystá řadu dílčích projektů, které rozšíří informační servis. Dění a reakce na sociálních sítích zprostředkuje zpravodajská stanice pod hashtagem #volitjeprima.

Den voleb, výsledky a povolební vyjednávání

CNN Prima News bude podrobně sledovat i samotný průběh voleb. „Nejen do sobotního volebního studia, ale i v rámci většiny našich předvolebních pořadů se zapojí celý redakční tým multiplatformy CNN Prima News moderátoři našich diskusních pořadů, političtí reportéři i zpravodajové z regionů. Chybět nebudou ani komentátoři a experti ve studiu z řad bývalých politiků a ekonomů, kteří naše diváky budou provádět předvolebním vysíláním od jeho startu,“ říkáTomáš Vojáček, šéfeditor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News. Pohled politických insiderů nabídnou expremiér Mirek Topolánek, bývalí ministři Miroslav Kalousek nebo Cyril Svoboda. Mezi ekonomickými komentátory nebudou chybět Mojmír Hampl, Ilona Švihlíková nebo Lukáš Kovanda.

Po uzavření volebních místností nabídne zpravodajství CNN Prima News nejen tradiční servis s průběžnými volebními výsledky, ale díky exkluzivnímu partnerství s Ústavem empirických výzkumů STEM a společností STEM/MARK bude také moci poskytnout tematickou analýzu volebních výsledků napříč jednotlivými kraji i odhadované projekce finálních výsledků voleb. Na CNN Prima News se tak diváci dozví jako první, jak by volby s největší pravděpodobností mohly dopadnout – ještě předtím, než budou sečteny hlasy všech voličů.