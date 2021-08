Alza.cz začíná jako první e-shop v Česku ve spolupráci se Škoda Auto doručovat objednávky do kufrů vozidel. Stejnou službu na tuzemském trhu spouští také Zásilkovna nebo přepravní společnost DoDo.

Díky využití aplikace MyŠKODA s funkcí Přístup do vozu si mohou zákazníci nechat své nákupy doručit z Alzy přímo do zaparkovaného vozidla. Pilotní projekt nabízí další alternativu bezpečného a bezkontaktního doručení zásilek, při kterém zákazníci nemusejí čekat na kurýra doma. „Spokojenost našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto jsem rád, že jsme jim jako přední inovátor na poli evropské e-commerce tuto bezpečnou bezkontaktní službu dokázali nabídnout mezi prvními partnery v Česku. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Službu Doručení do mého automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci Alza.cz, kteří vlastní automobil značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna později. Je potřeba mít v aplikaci MyŠKODA aktivovaný balíček Care Connect a funkci Vzdáleného Odemknutí/ Zamknutí.

Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing, popsal výhody nového postupu: „Díky řešení Přístup do vozu zajistí vůz Škoda svému majiteli kvalitní službu i ve chvíli, kdy je pouze zaparkovaný a za normálních okolností by svému majiteli neposkytl žádnou přidanou užitkovou hodnotu. Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život.”

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost „doručit do mého automobilu“ a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat. Doručení do vozu je možné v lokalitách obsluhovaných vlastní dopravou e-shopu dopravou AlzaExpres (v Praze a přilehlém okolí). Cena za jedno doručení je 149 korun. V testovacím režimu mohou zákazníci po omezenou dobu první doručení vyzkoušet zdarma.

Zásilkovna i DoDo doručí do auta rovněž

Logistický startup DoDo ve spolupráci se ŠKODA AUTO spouští službu doručování zboží do kufru auta. Celou předávku je možné zařídit plně na dálku – stačí, aby zákazník kurýrovi v moment doručení vzdáleně umožnil přístup do vozu skrze aplikaci myŠKODA. Kurýr je do kufru schopen doručit cokoli, na čem se s ním zákazník skrze webový chat či Facebook Messenger domluví.

Služba, která v posledních dvou letech procházela testovacím obdobím, nyní vstupuje na trh v ostrém pilotním provozu. V počáteční fázi bude k dispozici v Praze, postupně se plánuje její rozšíření také do dalších měst v České republice i v zahraničí. „Dlouhodobým cílem DoDo je zefektivňovat městskou logistiku. Klíčem k tomu je být schopen každou objednávku doručit v přesný čas, který daný zákazník preferuje, a co je možná ještě důležitější, na pro něj nejvhodnější místo. Spolupráce je skvělou příležitostí, jak se v tomto směru posunout zase o něco dále, protože doručení do kufru auta je pro určitý typ objednávek ideálním řešením,“ popisuje novinku výkonný ředitel DoDo Martin Marek.

Zásilkovna 1. července spustila vlastní doručení na adresu Zásilkovna domů a nyní nabídne zákazníkům také novou službu Zásilkovna do auta, kterou vyvinula ve spolupráci se společností Škoda Auto. Cena za doručení do vozu je stejná jako za doručení na adresu – pro internetové obchody začíná na 79 Kč bez DPH, pro zasílání mezi fyzickými osobami stojí 115 korun.

„Technologické řešení jsme vyvíjeli a testovali několik měsíců a ve spolupráci se Škoda Auto a nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout další způsob, jak si zásilku nechat doručit. Zásilkovna chce být technologickým lídrem ve svém oboru, a proto rádi zkoušíme nové technologie jako první. Doručení do kufru auta je po doručení do Z-BOXů dalším způsobem využití Internet of things v logistice,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta.

Služba Zásilkovna do auta je k dispozici pro všechny vozy značky Škoda vyrobené od ledna 2019 a vybavené balíčkem Care Connect: Vzdálený přístup, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba dostupná později. V rámci tohoto balíčku je nutné, aby měl zákazník aktivovánu funkci „Vzdálené zamykání/odemykání vozu“.