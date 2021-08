Zpravodajská multiplatforma CNN Prima News pokračuje ve svém předvolebním vysílání další speciální diskusí. Ve čtvrtek 19. srpna se pořadu „50 dní do voleb“ zúčastní opět osmička zástupců vybraných politických subjektů, kteří se utkají o přízeň voličů v letošních říjnových sněmovních volbách.

Tříhodinový pořad bude rozdělen do tří částí, debatu se současnými politiky povede Michal Půr a v závěrečné hodině, ve které vystoupí v roli komentátorů například i bývalí předsedové vlád, bude moderátorkou Markéta Fialová.

„Naše první velká diskuse se u diváků v červenci setkala s pozitivním ohlasem, proto jsme i koncept pořadu‚ 50 dní do voleb‘ zachovali stejný. Diváci se tentokrát mohou těšit na to, jak se politici postaví k tématům v situaci, kdy se naplno rozbíhají jejich volební kampaně,“ říká Pavel Štrunc, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News.

Pořad 50 dní do voleb bude rozdělen do tří částí. V první hodině od 20.00 vystoupí zástupci hnutí Přísaha, hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci, strany ČSSD a strany KSČM. Do druhé části od 21.00 byli pozváni reprezentanti hnutí SPD, hnutí ANO, koalice Pirátů a Starostů a koalice SPOLU. Od 22.00 dostanou prostor s hodnocením svých předřečníků bývalí premiéři Jiří Paroubek a Mirek Topolánek, exministr financí Miroslav Kalousek a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Svou účast v pořadu 50 dní do voleb přislíbili:

• Piráti a Starostové – Vít Rakušan

• SPOLU – Marian Jurečka

• ANO – Karel Havlíček

• SPD – Tomio Okamura

• ČSSD – Matěj Stropnický

• KSČM – Vojtěch Filip

• Trikolora Svobodní Soukromníci – Zuzana Majerová Zahradníková

• Přísaha – Robert Šlachta

„Jedním z klíčových témat této předvolební diskuse bude i situace kolem covidu. I když je pandemie na ústupu, nabízí se celá řada otázek a výzev, kterým se budou muset politici v dalším volebním období postavit čelem a řešit je v praxi. Ať už jde o dopady na ekonomiku nebo otázky bezpečnosti či spravedlnosti,“ vysvětluje Tomáš Vojáček, šéfeditor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News, který má letošní volební vysílání na starost.

Do pořadu 50 dní do voleb byli pozváni zástupci politických subjektů vybraných na základě zprůměrování výsledků volebních průzkumů tří agentur zveřejněných k začátku letošního července. Také v této velké diskusi budou volební koalice zastoupeny jedním reprezentantem.

Horká fáze předvolebního vysílání

Od 30. srpna nasadí CNN Prima News každý všední den vysílací blok věnovaný volbám. Nabídne mimo jiné i několik nových formátů a pořadů. Jednou z mnoha novinek budou i speciální diskuse s diváky. „Pořad ‚360°: Hlas lidu‘ dá slovo všem, kteří se ve speciálním velkém studiu budou moci přímo zeptat přítomných politiků. Vše pak v období těsně před volbami vyvrcholí superdebatami s názvem ‚Česko hledá premiéra‘ i speciální povolební Partií,“ říká Tomáš Vojáček s tím, že detailní program bude představen později.

Součástí komplexního volebního zpravodajství CNN Prima News budou i technologické novinky, vlastní analýzy a průzkumy díky exkluzivnímu partnerství s Ústavem empirických výzkumů STEM. Na sociálních sítích budou informace volebního zpravodajství k dispozici pod hashtagem #volitjeprima.