Světové kolosy jako Amazon nebo Ikea veřejně oznámily své ambiciózní plány, jak být „zelenějšími“ značkami, ale stále ve velkém spoléhají na značně „špinavou“ námořní dopravu.

Podle aktuální studie patnáct společností uvedených ve zprávě Shady Ships vyprodukovalo v roce 2019 tolik znečištění ovzduší – včetně sazí, oxidu siřičitého a oxidu dusného – jako desítky milionů osobních a nákladních automobilů. Patří mezi ně velké značky jako Target, Walmart, IKEA, nebo Amazon. Například kolos Walmart generuje z dopravy zboží více skleníkových plynů než uhelná elektrárna. Velkou stopu nechávají díky dopravě do USA také Home Depot, Ashley Furniture nebo Samsung, LG, Nike či Chiquita.

S tím, jak z řad spotřebitelů stále častěji zaznívají požadavky po udržitelnosti z hlediska využívání nejen plastů, obalů ale i menšího znečištění ovzduší či vod, se značky samozřejmě snaží této stále silnější vlně zájmu čelit prohlášeními a závazky o uhlíkové neutralitě a omezování dopadů znečištění. Ovšem globální obchod se neobejde bez námořní dopravy, která je výrazným přispěvatelem ke znečištění. Uvádí se, že zatím sice stojí jen za třemi procenty skleníkových plynů. Podle některých odhadů by však podíl do roku 2050 mohl stoupnout až na 17 procent.

Od roku 1980 se světová námořní flotila podle studie Shady Ships zečtyřnásobila, více než 50 tisíc velkých obchodních lodí převeze každý rok 11 miliard tun nákladu a zboží, námořní doprava odpovídá za asi 80 procent veškerého přepraveného zboží a podle studie veškerá námořní doprava samozřejmě stojí na fosilních palivech.

„Zatím nebyl žádný podobný výzkum v oblastí firemního emisního portfolia. A upřímně, s klimatickými změnami téměř u našich dveří jsme cítili, že je potřeba transparentnějších dat,“ uvedla autorka studie Madeline Rose. Výzkumníci se zaměřili na přístavy a lodě, které mohly propojit s náklady. „Protože jsou však data o celé námořní dopravě neprůhledná, zachytili kolem 20 procent a dále extrapolují, ale považuji to za odpovídající, potřebujeme znát více,“ uvedl Dan Rutherford, ředitel pro námořní programy v Mezinárodní radě pro čistou dopravu.

Výzkum také nebral v úvahu emise ze zpátečních cest lodí po vyložení nákladu. Patnáct společností uvedených ve zprávě vyprodukovalo v roce 2019 tolik znečištění ovzduší – včetně sazí, oxidu siřičitého a oxidu dusného – jako desítky milionů osobních a nákladních automobilů. A to se týká jen námořní dopravy do USA! Další desítky zemí v rámci světového toku zboží se výzkum netýkal.

Světové logistické řetězce v rámci námořní dopravy zahrnují řadu firem napříč různými státy a není jednoduché určit, komu by se měla znečišťující stopa přiřadit. „Jde o další oblast v rámci emisí, která systémem propadá,“ uvedla pro The Verge Jennifer Jacquet, profesorka enviromentálních studií na New York University. „Jedním z velkých problémů je fakt, že námořní doprava stojí jako zdroj znečištění vlastně mimo větší pozornost. A bez zvládnutí tohoto problému se klimatická krize nikdy nevyřeší,“ dodala Madeline Rose.

A ač se značky snaží oznamovat programy ke zlepšení a zajištění ekologičtějších postupů, s tím, jak e-commerce bude dále strmě růst, musí řešit otázku dopravy, protože jak vyplývá z průzkumu univerzit Yale a George Masona, třeba v USA plných 74 procent respondentů uvedlo, že jsou ochotni změnit značku a nakupovat u jiné, když má ekologičtější a šetrnou dopravu.