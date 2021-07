Dva zkušení mediální manažeři nastoupili v červenci do vedení mediální divize komunikační skupiny Publicis Groupe. Tým nákupu nově zastřeší bývalý ředitel OMD Petr Nešpůrek a do čela klientského servisu se v rámci firmy posouvá Tomáš Žlůva.

V důsledku personálního a obchodního růstu posledních dvou let posiluje komunikační skupina Publicis Groupe management svojí mediální divize. Na pozici Executive Trading Director nastoupil Petr Nešpůrek a na pozici Executive Business Director Tomáš Žlůva. V rámci manažerské struktury budou oba reportovat přímo Davidovi Krňákovi (Chief Media Officer, Publicis Groupe).

Petr Nešpůrek (viz hlavní foto) je zodpovědný za nákup mediálního prostoru, strategický rozvoj tradingu, propojování obchodních aktivit napříč mediatypy a inovace obchodních balíčků. Vedle týmů, které zajišťují samotný nákup mediálního prostoru, povede od roku 2022 i týmy PPC a programatické reklamy. V mediálním byznysu se Petr Nešpůrek pohybuje přes 20 let. Do Publicis Groupe přichází z digitální agentury Ydeal, kde se jako Business Development Director věnoval nastavení vnitřních procesů, klientskému servisu a hledání nových obchodních příležitostí. Předtím vedl mediální agenturu OMD, mediální zastupitelství Impression Media a téměř deset let také internetové oddělení agentury MEC ze skupiny GroupM.

Klientský servis mediální divize pak od července vede Tomáš Žlůva. Do nové role se v rámci Publicis Groupe posouvá z dosavadní pozice Business Directora, z níž dosud vedl jeden z klientských týmů mediální divize. Nově zastřešuje všechny klientské týmy a na starost má rovněž strategický rozvoj klíčových klientů s důrazem na technologické inovace, datová řešení a kreativu / obsah. Zaměří se rovněž na další rozšíření spolupráce s ostatními divizemi skupiny (komunikace, data & tech). Tomáš Žlůva v Publicis Groupe působí od roku 2018. Předtím pracoval jako Media Manager skupiny ČSOB, řídil digitální aktivity vydavatelství Sanoma, vedl digitální oddělení mediální agentury Mindshare a byl dlouholetým členem výkonného výboru SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu).

„Petr s Tomášem přicházejí s cílem posílit naše seniorní kapacity, abychom měli více prostoru na klíčové strategické projekty. Mezi ně patří zejména rozvoj byznysu klientů ve světě platforem prostřednictvím komplexních kampaní připravovaných napříč celou naší skupinou. Zároveň chceme nadále posouvat kompetenci v doručování nejlepší kombinace TV a digitálu a zaměřit se na rozvoj našich lidí nad rámec mediálních kampaní,“ říká David Krňák, Chief Media Officer, Publicis Groupe.

