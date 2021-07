Dva filmové festivaly, jejichž program, hosté a atmosféra přitahují v Česku nejvíce převážně mladých lidí, ohlásily svůj letošní program.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti má ve svém vročení číslici 47, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 55. S touto číslovkou kreativně pracují ve svém vizuálu karlovarští pořadatelé, letošní návrh představuje oči diváka na černém pozadí kinosálu a evokuje ony dvě pětky z letošní číslice. Jako každý rok je z dílny grafického studia Najbrt. Identita Filmové školy zase třetím rokem pokračuje ve vizuálním cyklu na téma Film všemi smysly – po puse a oku letos na řadu přišlo ucho („naslouchám filmu“) a opět ho navrhla Markéta Steinert.

Frekventanti filmové školy se budou moci setkávat s velkými filmovými hvězdami: hosty budou Jiřina Bohdalová, Zdeněk Svěrák a Martin Huba, absolvent FAMU režisér Goran Markovič a uznávaný polský střihač Jaroslaw Kaminski, který stříhal oscarový film Ida a český film Zátopek. Zajímavý program připravily pro školáky veřejnoprávní mediální instituce: Česká televize bude se zákulisím svého vysílání seznamovat ve svém stanu a hlavně vysílá z LFŠ přímým přenosem Maratón studentských filmů, čtyři hodiny trvající pořad na ČT Art. Český rozhlas představí filmařské hosty včetně Zdeňka Svěráka a Dana Bárty v pořadu Vizitka a z Hradiště odvysílá live pořad Načeva uvádí Topola. ČTK na festivalu uvede novou venkovní fotografickou výstavu Olympijské okamžiky, v níž mapuje momenty z historie naší účasti na olympijských hrách a autorskou výstavu fotoreportéra ČTK Romana Vondrouše Fragmenty metropole se snímky pořízené během covidové pandemie v kulisách Prahy. Vondrouš bude mít na LFŠ také svou lekci fotografie pro veřejnost. ČTK zopakuje v Hradišti týdenní workshop pro studenty žurnalistiky, fotografie a příbuzných oborů. Jeho účastníci se budou podílet na plnění informačních kanálů festivalu včetně Filmových listů. Studenti budou se svými lektory rovněž natáčet podcastový speciál Četkast na Filmovce.

Karlovy Vary odložily svůj 55.ročník na letošek, o rok byla posunuta i světová premiéra filmu Zátopek, jehož koproducentem je výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha. Program festivalu přišel o soutěž dokumentů, ty se o ceny budou ucházet společně s hranými filmy. Z Česka byly vybrány filmy Olmo Olmerzu Atlas ptáků a Václava Kadrnky Zpráva o záchraně mrtvého. Festival má také stále se rozvíjející sekci Industry. Prezentace 29 projektů v rámci KVIFF Eastern Promises Industry Days 2021 proběhne v online formátu před festivalem. V sekcích Works in Progress, Works in Development – Feature Launch a First Cut+ budou vítězům rozdány ceny v hodnotě 115 000 eur. Festival si udržel všechny své tradiční partnery, významnou podporu státu a samosprávy doplňuje trojice hlavních partnerů Innogy, Vodafone a mall.cz a sedm dalších partnerů. Hlavní hvězdy a další uváděné filmy festival zveřejní dva týdny před konáním přehlídky.