Shop in shop koncepce značky Targa Florio je aktuálně k vidění v deseti hypermarketech Albert v Brně, Plzni, Praze, Pardubicích, Hradci Králové, České Lípě, Jablonci nad Nisou, Mostě, Teplicích a Zlíně.

Targa Florio je nová prémiová limonáda spadající do portfolia Kofoly. Vyrábí se z kvalitních surovin – sicilských citrusů a přírodního sladidla (třtinový cukr). „Je to novinka na trhu, proto za námi klient přišel, abychom vytvořili in-store koncept, který by limonádu představil zákazníkům. Celý koncept je inspirován slavným závodem Targa Florio, který se jezdí na Sicílii už od roku 1906,” říká Alena Durnová, senior communication & marketing manager POS Media Global Services.











Limonáda se prodává ve třech příchutích: citron, pomeranč a krvavý pomeranč. Oslavuje hrdiny sicilských závodů Targa Florio.