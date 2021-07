Bonami odstartoval prázdninovou výzvu a zároveň kampaň zaměřenou na sortiment pohovek. Jednu z nich firma umístila na tajném místě v Praze, kde si počká na své nálezce. Ten, kdo pohovku najde, vyfotí se s ní a přidá fotku na Instagram, může novou pohovku z kampaně vyhrát. Na kampani Bonami spolupracuje se známým fotografem Tomášem Třeštíkem, který akci fotograficky doprovodí.

„Pohovky jsou jedním z nejoblíbenějších artiklů na Bonami vůbec, ročně jich prodáme přes dvanáct tisíc. A letošní červenec pohovkám patří, věnovat se jim budeme i v rámci slevové kampaně Pohovkový týden, další akce probíhají průběžně. Dnes ale poprvé startujeme i v pražském terénu guerillou a také OOH kampaň jak v Čechách, tak na Slovensku a v Maďarsku,“ říká Lucie Šuláková, brand manažerka Bonami.

Lidé mohou až do konce měsíce po Praze hledat pohovku proslulé značky Bobochic Paris, na kterou má Bonami v České republice exkluzivitu.









Foto: Tomáš Třeštík

„Pohovku může vyhrát každý, kdo ji najde, propadne jejímu designu jako my a následně se s ní nebo na ní vyfotí, přidá fotku do svého Instagram feedu či stories s hashtagem #napohovcezalezi a označí @bonamicz, abychom tuto fotku našli. Losováním vybereme vítěze a novou pohovku ve stejném designu mu zašleme přímo z našeho skladu až domů,“ dodává Šuláková.

Soutěžícím může při hledání posloužit malá nápověda, pohovka se nachází ve čtvrti úzce spjaté právě s Tomášem Třeštíkem.

Bez majitele však nezůstane ani pohovka v terénu. „Po skončení akce poputuje k vybrané mamince samoživitelce, kterou Bonami podpoří díky iniciativě Nory Fridrichové a jejímu charitativnímu projektu Šatník pro rodiče samoživitele,“ uzavírá Šuláková.

Další pohovky a ostatní nábytek i potřeby do domácnosti putují každý týden i do dočasného, improvizovaného skladu v Hodoníně, odkud je Bonami distribuuje potřebným zasaženým ničivým tornádem. Společně s touto iniciativou může prostřednictvím Bonami Moravany podpořit i široká veřejnost. Na Bonami.cz stačí koupit voucher ve vybrané částce a Bonami ji následně zdvojnásobí. Ve výsledné hodnotě si pak může obdarovaný vybrat sortiment do svého nového bydlení.