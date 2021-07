Na českém trhu se rychle rozvíjí startup Flangi, který nabízí nejkvalitnější doplňky do domácností od kuchyní po koupelny. Investičně jej už dříve podpořil miliardář Ondřej Tomek. Komunikačně jej nově mají na starosti Wiseguys.

Koronavirová pandemie lidi naučila, že investice do domácnosti se násobně vrátí. Že lze z absolutně všedních věcí udělat jedinečný zážitek, ví Lenka Pertlíčková (na úvodním snímku), která proto založila internetový obchod Flangi. Ten v sobě snoubí to nejlepší ze světa pro domácnost každého, kdo si raději koupí jednu kvalitní věc na celý život, než co půl roku pochybný výrobek.

Každá věc v nabídce Flangi je zároveň ručně vybraná Lenkou, která tak vrací lidský aspekt do světa, jemuž vládnou algoritmy. „Jako malá jsem vždy milovala, když jsem vešla do obchodního domu a ze všech stran na mě svítily ty krásné věci. Mým cílem bylo přenést tento pocit i do jinak odosobněného online světa. S tím mi nově pomáhá i agentura Wiseguys,“ říká Lenka, která Flangi vede z pozice CEO.

„Okamžitě nás zaujala Lenky vize dostat emoce do chladného prostředí e-commerce a zároveň ambice expanze Flangi do světa,“ říká o spolupráci spoluzakladatel Wiseguys Tomáš Pflanzer s tím, že jeho agentura kromě klasického PR pomáhá Flangi i se samotným brandem.

„Na začátku jsme si řekli, že musíme dělat pouze s klienty, kteří nás baví a jejichž produkt budeme sami milovat. Tady se potkalo. Lenka svůj projekt založila doslova v garáži a vydupala z něj e-shop, kde si sám dnes nakupuji věci do domácnosti. A na druhé straně vyhazuji spoustu krámů,“ komentuje spolupráci spoluzakladatel Wiseguys Martin Žufánek. „Flangi nabízí hromadu prostoru pro kreativní komunikaci. Je tam možnost si s tím skutečně vyhrát, a to nám sedí. Už teď plánujeme velké věci,“ uzavírá Žufánek.