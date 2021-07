Nejen relax u filmů ale i napínavé souboje počítačových hráčů. S tím, jak v oblasti streamingu roste konkurence a zpomaluje se přírůstek předplatitelů, hledá Netflix další poziční nohu v oblasti gamingu.

Lidé uzavření během pandemie v domovech hráli více, týkalo se to jak dětí ve školním věku na vzdálené výuce, tak i třeba generace třicátníků a čtyřicátníků, kteří se naopak nostalgicky vraceli do období mládí. Celkem se počet hráčů na různých platformách a zařízeních odhaduje na tři miliardy. Oblast videoher je v rámci celého segmentu zábavy nejrychleji rostoucí kategorií, globálně tvoří její tržby více než součet příjmů pro filmový či hudební průmysl dohromady. Do gamingu více investují ostatně i giganti jako Google, Amazon nebo Microsoft.

Netflix hledá vzhledem k faktu, že výrazný růst v rámci streamingových služeb se nástupem konkurence výrazně zpomalil, další příjmové kanály v rámci služeb, které by své více než 200 milionové základně předplatitelů mohl přinést, stejně jako se agresivně pokusit získat nové. Zatímco loni v prvním čtvrtletí Netflix přidal 15, 8 milionů předplatitelů z celého světa, letos to bylo 3,98 milionu. A pro letošní rok třeba v USA či Latinské Americe počítá s minimálním růstem.

Mezi streamingovými službami se daří i konkurenci, nejen Disney, ale WarnerMedia Discovery nebo Comcast rostou předplatitelé. A je pravděpodobné, že i další hráči v odvětví budou hledat možnosti, jak expandovat. Amazon například koupil za necelých devět miliard dolarů studio MGM, která má v zásobě 4000 filmů a 17 tisíc televizních show.

Obsah stejně jako v případě filmů bude v nové kategorii Netflix zčásti vytvářet sám, část titulů bude nakupovat od nezávislých herních studií. Už v minulosti se ostatně na Netflixu objevoval obsah spojený s úspěšnými hrami, například Castlevania, Dragon’s Dogma, Minecraft: Story Mode a The Witcher. V rámci série Black Mirror mohli diváci interaktivně volit část děje a Netflix v oblasti interaktivity hledá další nápady. Videohry má začít nabízet někdy během příštího roku.

Do týmu už získal těžkou váhu, z Facebooku přišel manažer Mike Verdu, který tam měl na starosti oblast rozšířené a virtuální reality a dříve pracoval například pro známé vývojáře her Electronic Arts, Zynga nebo Atari.