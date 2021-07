Zdravé, nebo ne? Na tom příliš nezáleží, žízeň musí být totiž hlavně vidět.

Innocent: A proč nezkusit modrou?

Značka Innocent, která si zakládá na svém udržitelném přístupu ke zdraví i přírodě, uvedla v roce 2019 na britský trh novou řadu ovocně-zeleninových nápojů se zdravotními benefity obohacených vitaminy, minerály a bylinnými ingrediencemi pod názvem Innocent Plus, včetně překvapivé modré varianty. O rok později novinku promovala také na francouzském trhu a stejně jako jinde postavila i komunikaci v místě prodeje na živých barvách. Pro širokosortimentní prodejny připravila firma LVH brandované lednice v modré barvě, aby vyniklo spojení s pro nápoj zvláštní modrou barvou. Pro zákazníky byla připravena aktivace v podobě hostesky a ochutnávek. Díky grafice, která byla zcela v souladu s nadlinkovou komunikací v té době, a díky maketám barevných lahví s kvalitním otiskem, byl tento kiosek nepřehlédnutelný a poutal pozornost nakupujících.







Annette Schulze

Značka Innocent chce svými výrobky vybočovat z řady, stejnou strategii zvolila i v případě brandování lednic a promo stolků. A chybu rozhodně neudělala. Lednice se na první pohled odlišuje od zbytku obchodu a vypadá spíše jako pěkný brandovaný regál vkusně doplněný podlahovou samolepkou. Makety nápojů na dřevěném podstavci jsou nepřehlédnutelné a skvěle poutají pozornost potenciálního kupujícího.

Linda Petrová

V jednoduchosti je krása. Namísto otrockého kopírování klíčového vizuálu zde vlastnosti produktu doslova vystupují do prostoru, působivé je propojení do logické podlahovky. Celek je opravdu nepřehédnutelný a přitom zcela srozumitelný. I volba tohoto odstínu modré zvýrazňuje nevinnost. Jen to logo až u země a v rohu je zbytečné a vlastně i navíc.

Lenka Gajzurová

Z dálky to sice vypadá, jako regál s pastelkami, ale na tom nesejde. Samotný produkt je jiný, mezi energy drinky vybočuje z řady. Je nevinný. A stejně je pojata i prezentace na prodejní ploše. Je to tak barevné, že se k tomu prostě musíte jít podívat a pak už se jen nestačíte divit, když vidíte, že je to zdravé, v perfektních lahvích a že vás to nakopne.

Dr Pepper: tady fandí všichni

Fansville je vymyšlené město v sérii parodických reklam značky Dr Pepper. Ta zobrazuje komunitu obyvatel, z nichž je každý vášnivým fotbalovým fanouškem, včetně novorozenců. Značka se ke konceptu vrací už několik sezon a stále více využívá širší obsah a pojí s ním komunikaci v dalších místech, nejen v televizi. Díky rozmanitému obsazení a bohaté výpravě je možné dobře využívat různé předměty a symboly například při tvorbě reklamy na prodejní plochy. To byl i případ brandovaného pickupu s otevřeným nákladním prostorem. Dočasný stojan dokáže pojmout několik druhů balení nápoje od dvoulitrových přes „sixpack“ až po karton s 12 lahvemi. Na bočních stranách jsou záběry na město, celý stojan je především v barvách značky – tedy v hnědočervené a bílé. Pro společnost Keurig Dr Pepper, do jejíhož portfolia značka patří, vytvořila stojan firma Rapid Displays.

Annette Schulze

Dr Pepper bych velmi pochválila za reklamní tah s vymyšleným městečkem Fansville a na něj navazující další reklamní činnosti, ovšem tento stojan mne velmi nezaujal. Z přední strany stojanu není zcela jasná hlavní myšlenka a z bočního pohledu kazí celkový dojem disproporce automobilu. Vcelku dobrý nápad, který ale nebyl bohužel dotažen až do konečného detailu.

Linda Petrová

Americká ikona. Koncept Fansville je dlouhodobý a právě konzistentnost pomáhá značce být dobře vidět. Zpracování je precizní, ale práce s bočnicemi by mohla být o fous lepší. Z čelního pohledu zapadá korba pickupu do příběhu, z boku jsou ale kola letící nad městem trochu nesmysl, je to automatické naplácnutí hlavního vizuálu na každou stranu. Stačilo použít nástřik na vozovku a mohlo to být parádní.

Lenka Gajzurová

Zde můžeme parafrázovat rčení ze světa herců, že není malých rolí. Dr Pepper je zde perfektně prezentován na velmi malém prostoru. Instalace je praktická, ale současně nezaměnitelná a navazuje na celkovou strategii. Snad každý Američan je fanoušek a současně miluje zábavu a svůj pickup. Tohle je způsob, jak se dotknout amerických srdcí, když prvoplánovitě nepoužíváte vlajku s hvězdami a pruhy.

Red Bull: vzhůru na další party

Paletový stojan v podobě auta je skoro vždycky sázkou na jistotu. Obzvláště, pokud je tak pevně spojen se značkou jako v tomto případě. 3D displej téměř v „životní velikosti“, celý z vlnité lepenky s kvalitním ofsetovým tiskem a lakováním. Otevřené uspořádání papírového Landroveru Defendera přitahuje pozornost k plechovkám pod kapotou, v kabině řidiče, ale i v nákladním prostoru a povzbuzuje nakupující, aby si spontánně pořídili něco na další party. Navzdory své velikosti může být prezentace POS rychle nainstalována pouze jednou osobou díky prefabrikovaným dílům: minimální manipulace pro optimální emoce a zapojení značky. Realizace byla oceněna v roce 2019 druhým místem na POPAI Awards DACH v kategorii Nápoje a tabák (dočasný displej). Vytvořila jej firma DS Smith Packaging Deutschland.





Annette Schulze

Toto paletové vystavení rozhodně nepřehlédnete. Auto v životní velikosti, kompletně z kartonu a ještě jej dokáže sestavit pouze jedna osoba — to jsou kritéria, která si přeje splnit kde jaký klient v rámci své POS kampaně a rozhodně není zcela jednoduché přijít ze strany výrobce s nápadem, jako je tento. Tomuto vystavení opravdu tleskám, své ocenění si zaslouží.

Linda Petrová

Auto funguje vždy. Přebytek brandu je spíš na škodu: motiv býka se z boku zdvojuje, loga všude násobí. Někdy je lepší udělat si vizualizaci i s předplněným stojanem, ještě než jdete do výroby. Nikde CTA nebo nějaké sdělení spojené s ideou, třeba „Go for party“ na boku místo jednoho z log. Ty repráky na střeše to nedohoní, zvlášť, když je zakryjete 2× toutéž cenovkou. Ale kartonáž je exekučně pěkná.

Lenka Gajzurová

Come on! Od Red Bullu čekáme víc! Na jedné straně seskok ze stratosféry a na druhé nejjednodušší nápad na světě. Papírové auto s plechovkama v kufru. To je zklamání. Jediné, co nelze upřít, je monumentálnost. V ČR je to sice téměř nerealizovatelné, stojan překračuje všechny parametry, které řetězce vyžadují, ale kdyby klient požadoval, že o produkty si musí zákazník rozbít nos, tak tohle je ono.

Nealko je velmi rozmanité



Anna Brůžková, Dago



Nealkoholické nápoje jsou velmi obsáhlý segment produktů, kam se řadí vody, ochucené vody, limonády, kolové nápoje, džusy, energetické nápoje, káva a další. Na trhu se stále častěji objevují novinky právě v této kategorii. Z toho plyne, že nejen konkurenční boj značek, ale také uvádění nových produktů hraje do karet právě POP komunikaci.



Zajímavé u nealko nápojů je také to, že se reklamní kampaně velmi odlišují, je možné v nich najít skoro cokoliv — přírodu, lidi, zvířata, auta, historii, památky, zážitky, nadsázku, humor, serióznost a snad vše, co nás napadne. Díky tomu jsou POS materiály velmi rozmanité a to je pak mnohem zábavnější takové věci navrhovat a vyrábět. Zadavatelské společnosti velmi často dávají volnější ruce nám kreativcům, přijít s vlastním originálním nápadem, jak ten jejich reklamní stojan odlišit od ostatních, aby co nejvíce zaujal nakupující.



Co se týká konkrétních typů POS materiálů, v nealko kategorii se bavíme nejčastěji o kovových parazitech na lah­ve či plechovky, které jsou zavěšené do uličky, v kartonových či permanentních podlahových stojanech, jež jsou velmi často na své pozici sezonně, na regálových čelech permanentního charakteru, jakožto čelo uličky daného segmentu, v regálových systémech v maloobchodech, paletových ostrovech zpravidla pro účely speciálních akcí či uvádění produktů až po kompletní renovace nealko sekcí prodejen.



Právě proto, že je tak velká konkurence mezi nápoji, je výhodné být zákazníkovi „po ruce“ a tzv. se mu podstrčit. Svou reklamou udělat chuť právě na tento konkrétní výrobek. Samozřejmě ještě u každé podkategorie je nutné analyzovat a rozebrat, podle čeho zpravidla zákazníci nakupují. Například u neochucené vody se velmi často nakupující řídí cenou či slevou, u kolových nápojů zase zažitou preferencí, u džusů to je složení.



To vše je nutné nejprve znát a získat co nejvíce informací o daném produktu a celé kategorii, pokusit se co nejlépe specifikovat cílovou skupinu konkrétního produktu, a pak až je možné navrhnout relevantní a funkční POS kampaň.