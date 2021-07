Košík.cz má podle jeho CMO Jana Škrabánka připravenu spoustu novinek. Piluje svou privátní značku Authentic, aby časem obstála i za hranicemi, pracuje na opětovném spuštění služby zásobovacích nákupů a chce být ekologickou e-grocery jedničkou na trhu.

Aktuálně se Košík.cz koncentruje na upevňování svých pozic v metropoli i v regionech. „Soustředíme se především na metropolitní oblasti, na Prahu a střední Čechy, které mají stále ještě potenciál růst. Už brzo bychom měli mít několik druhu „onboardingu“, jiné typy komunikace pro občasné zákazníky a zcela nový přístup ke klientům, kteří u nás nakupují pravidelně,“ sdělil Škrabánek v rozhovoru pro MAM.

S vábením nových zákazníků má pomoci i rozšířená privátní značka Authentic, která zahrnuje maso, zmrzlinu, pivo, hořčici a nově i italské speciality. Košík.cz značku staví tak, aby časem obstála i za hranicemi. „Z Authentic by se měl stát takový showroom toho, jaký je Košík ve svém přístupu k potravinám, a v budoucnu z ní bude páteřní portfolio celého našeho sortimentu,“ poodhaluje plány se značkou Škrabánek.

Košík.cz si také během pandemie otestoval zájem o trvanlivé potraviny a zásobovací nákupy a v segmentu vidí velký potenciál. Aktuálně tak v této oblasti rozšiřuje produktovou nabídku tak, aby se i v regionech vyplatilo lidem objednat si speciální trvanlivé zboží od Košíku. Ten je dnes schopen svou „spižírnu“ rozvést do druhého dne po celém Česku.

„Vozíme do druhého dne 12 000 položek a v nabídce jsou trvanlivé potraviny i drogerie. Službu potřebujeme posunout zejména z pohledu sortimentu. Chceme, aby si lidé i z menších měst mohli v rámci ní nakoupit speciální produkty, třeba raw, bio tyčinky, snídaně, dietní věci typu keto diet nebo dětské příkrmy. Svým způsobem je to i penetrace a příprava na vstupy do dalších měst,“ uzavírá CMO.

