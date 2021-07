Budoucnost největší sociální sítě světa neleží jen v systému propojených aplikací a hardwaru. Podle Marka Zuckerberga chce Facebook pomoci vytvořit propojený svět zážitků jako ze sci-fi.

Takzvaný metaverse někdy bývá označován, jako další evoluční vývoj internetu, půjde o prolínání skutečného a virtuálního 3D světa, lidé by do něj mohli libovolně vstupovat a vystupovat, nakupovat, hrát hry, tvořit obsah. Lidé také budou mít možnost svého virtuálního avatara či zboží z jedné části metaversa využívat v další, nehledě na to, pod jakou firmu spadá.

„Koncept metaverse je vizí, která zahrnuje řadu společností. můžete ji vnímat jako nástupce internetu, nejde o věc, kterou by byla schopna postavit jediná firma. Naší další velkou kapitolou bude přispět k jejímu vytvoření v partnerství s dalšími společnostmi a developery,“ uvedl Zuckerberg v rozhovoru pro The Verge. Podle něj si jej lidé mohou představit jako o něco, co pouze nepozorují, ale jsou jeho plnou součástí společně s dalšími lidmi a vzájemná interakce je mnohem přirozenější, metaverse bude podle něj „Svatým Grálem“ sociálních interakcí. Zatím se jednotlivé divize Facebooku zaměřovaly spíše na produkty pro jednotlivé komunity, tvůrce, rozvoj obchodu a virtuální reality. Postupně by však podle Zuckerberga měly směřovat právě k vytvoření metaversa. Facebook masivně investuje do technologií spojených s rozšířenou a virtuální realitou, protože mobilní telefony neumožňují jednoduché zapojení.

„Budete schopni dělat jiné věci, jako například tančit nebo cvičit, což nyní ve 2D aplikacích nebo na internetových stránkách nejde. Budete se cítit více v přítomnosti dalších lidí. Myslím, že se to může podařit do konce dekády, bude dozajista potřeba ještě dalšího rozvoje technologií. VR sety jsou zatím velké a bude třeba rozvoje dalších funkcí. Původně jsme počítali s využitím našeho zařízení Quest2 ve hrách, ale vidíme, že lidé tráví hodně času sociální interakcí,“ uvedl Zuckerberg.

Podle něj v rámci virtuální reality se počítá s tím, že lidé mají sety na hlavách v soukromí, aby je nosili běžně venku v rámci rozšířené reality musí jít spíše o brýle. A není jednoduché udělat něco, co by se ještě před deseti lety považovalo výkonem za superpočítač a vměstnat to do designových brýlí na každodenní nošení. Do půl centimetru se musí vejít síťové i počítačové čipy, senzory na vnější svět, baterie, reproduktory. Vytvoření metaversa by přineslo velké příležitosti pro tvůrce obsahu lidem, kteří fungují na dálku mimo velká města, případně třeba i lidem s komplikovaným přístupem ke vzdělání. Metaverse by všem pomohl, Zuckerberg jej připodobnil k teleportaci.

„Půjdete si sednout na kafe a budete mít neustále s sebou své pracovní či zábavní prostředí, zobrazí se vám podle vašeho nastavení obrazovky podle přání, stejně jako jste je měli na počítači doma. Lidé se budou moci namísto volání prostě teleportovat do vašeho prostředí, kde uvidí, co děláte, mohou se zapojit a lusknutím prstu zase vyskočit pryč. Dává to velké možnosti k multitaskingu a přináší prostor k větší efektivitě v tom, co děláte. Meetingy budou produktivnější, sdílení dokumentů na více obrazovkách přinese rychlejší a lepší kontext, dá se u toho kreslit na tabuli,“ řekl z vlastní zkušenosti ze testování Zuckerberg.