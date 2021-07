Fintech společnost eToro se snaží narušit tradiční trh pro investování, aplikace je populární zejména mezi mladou generací, která funguje na sociálních sítích a zajímají ji technologie. Značka začíná být více aktivní také v Česku.

V minulém oznámila na českém trhu partnerství s mistrovskou Slavií Praha. Úřadující šampion s eToro podepsal víceletou smlouvu, společnost se stane generálním partnerem a na dresech sešívaných bude mít hlavní logo. Pro klub jde o významného partnera. Společnost eToro je totiž největším sponzorem Premier League i Bundesligy.

V nejvyšší anglické lize sponzoruje hned šest celků. Jde o Crystal Palace, Leicester, Southampton, dále Everton, Burnley a West Bromwich Albion. V Německu pak Frankfurt, Augsburg, Wolfsburg, Kolín, Union Berlín a druholigový Hamburg. eToro si na českém trhu najala pro komunikaci agenturu Cook Communications.

Jak Češi investují?

Aktuálně firma představila rozsáhlý průzkum mezi retailovými investory. Mezi dvanáct zemí, kde probíhal, byla zařazena i Česká republika. Čeští investoři podle průzkumu společnosti eToro preferují akcie, znepokojuje je inflace a nedůvěřují české ekonomice. Zvyšuje se zájem drobných investorů o vzácné kovy, energetiku a nemovitosti. Průzkum ukazuje, že drobní investoři považují rostoucí inflaci za největší riziko pro svá portfolia. Jde o první ročník průzkumu Retail Investor Beat, který zkoumal odpovědi šesti tisíc drobných investorů napříč Českou republikou a dalšími jedenácti zeměmi v období čtyř týdnů končících 21. červencem.

Populární součástí portfolií mezi i investory napříč zeměmi byly investice do nemovitostí (22 %) a 40 procent globálních respondentů uvedlo, že nejlepší příležitostí v oblasti komodit pro příštích 12 měsíců budou cenné kovy, například zlato. Čeští investoři podle průzkumu nejvíce drží akcie (68 %), kryptoměny (37 %) a obligace (34 %). Mladší čeští drobní investoři se na kryptoměny zaměřují více, když ve věkové skupině 18-34 let jich do kryptoměn investuje 59 procent v porovnání s 30 procenty ve skupině 35-54 a 16 procenty ve skupině nad 55 let.

Ben Laidler, global markets strategist ze společnosti eToro, uvedl: „Data ukazují, že retailoví investoři mají vyvážená portfolia v poměru 60:40. Drží hotovost a zaměřují se na základy, jako je diverzifikace, aby rozměnili rizika. To je zlaté pravidlo v době, kdy vývoj trhu nelze předvídat, jako například v posledních několika měsících. Nikdo nezná magický investiční vzorec a šíření znalostí tím, že se mluví o investování nebo způsobech rešerše, je klíčem k tomu, aby se stali lepšími investory.“

Čeští investoři jsou nejvíce znepokojeni inflací (44 %), dále stavem globální ekonomiky (38 %) a růstem českého státního dluhu (29 %). Více než čtvrtina (27 %) českých drobných investorů uvádí, že stav české ekonomiky je jedním z největších externích rizik. Globálně vidí inflaci jako větší riziko muži (42 %) než ženy (34 %) a jsou shodně znepokojeni rizikem, které podle nich pro jejich investice představuje stav globální ekonomiky.

Pokud jde o správu investic a proces rozhodování, 40 procent dotázaných českých retailových investorů uvedlo, že čerpají informace hlavně z rešerší na Googlu. Následují osobní doporučení (38 %).