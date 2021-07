Společnost DPD spustí v srpnu své první samoobslužné boxy, které budou schopny zásilky nejen vydávat, ale i posílat. Zákazníci nebudou pro obsluhu potřebovat aplikaci ani Bluetooth a box si poradí i s většími zásilkami.

Na konceptu fungování celé výdejní sítě včetně zavedených výdejních míst Pickup spolupracuje DPD se společností Creative Dock. Dodavatelem samotných boxů je pak rakouská společnost KEBA, která už zajišťovala boxy například v Lotyšsku nebo Estonsku. Aktuálně probíhá fáze instalace prvních “pilotních” boxů, a to v rámci 12 pražských lokalit. Bude se jednat o dobře dostupná místa v blízkosti obchodních center a administrativních budov.

“S našimi boxy jsme si dali načas z toho důvodu, že jsme nechtěli na trh pouštět jen tak nějakou “krabici”, ale naopak nabídnout našim zákazníkům a e-shopům technologicky vyspělou a plně automatizovanou službu. Jsem rád, že se nám to podařilo a společně s týmem z Creative Dock už ladíme jen poslední detaily. Boxy v podstatě rozšíří stávající síť výdejních míst Pickup, kterých máme v České republice již více než 1300 a na kterých bude také nově možné zásilky podávat ” vysvětluje Miloš Malaník, generální ředitel DPD.

Vyzvednutí i odeslání do 20 vteřin

DPD boxy jsou určeny nejen pro zákazníky e-shopů, kteří se při doručení nechtějí vázat na kurýra, ale také na ty, kdo potřebují balíček poslat a hledají jednoduché, rychlé řešení. Výhodou je nepřetržitý provoz 24/7, úložní doba 48 hodin a otevření boxu zadáním PIN kódu bez nutnosti mít speciální aplikaci nebo Bluetooth. Zákazníkovi stačí zadat PIN a otevře se mu příslušná schránka. Z ní si balíček vezme a zase ji zavře. V případě odeslání zákazník načte QR kód, který mu byl vygenerován při zadání objednávky prostřednictvím nové webové aplikace Z ruky do ruky a box následně vytiskne přepravní štítek, který zákazník nalepí a balík vloží do schránky. Celý proces by měl trvat maximálně 20 vteřin.

Pokud e-shop nebude nabízet doručení do samoobslužného boxu DPD, ale přepravu s DPD, zákazník si tam může balíček přesměrovat v aplikaci DPD Kurýr. Každý box obsahuje přes 80 přihrádek různých velikostí. Do té největší se vejde balík s rozměry 75 x 60 x 45 cm a hmotností až 15 kg. Bezpečnost zaručuje neustálý kamerový dohled a zásilky jsou v ceně přepravy standardně pojištěny do 50 000 korun.

Z výzkumu E-shopper barometer, který DPD každoročně provádí, vyplývá, že zákazníci při vrácení zboží do e-shopu preferují odeslání z podacího místa. Po skončení pilotní fáze se proto boxy rozšíří do měst nad 50 000 obyvatel a do konce roku 2023 má DPD v plánu celorepublikové pokrytí.