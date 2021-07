Je na nás budovat takový brand, že nám klienti budou dávat co největší autorskou svobodu volně tvořit, říká Klára Knotová z Lasvitu.

Snažíme se navázat na odkaz českého sklářství a designu a rozvíjet jej. Zákazníci v globalizovaném světě vidí stále větší hodnotu v autentičnosti, říká Klára Knotová z Lasvitu. Na tradiční akci oboru Salon de Mobile v Miláně, který kvůli covidu proběhne až na podzim, plánuje značka představit novou komunikační strategii s větším důrazem na digitál. Zároveň spouští nové produktové kategorie, které mají doplňovat tradiční práci se sklem.

Jak se na Lasvitu podepsala pandemie?

Máme výhodu v tom, že jsme globálně rozkročená firma, takže když dojde k nějakému útlumu v jednom teritoriu, je šance, že dalším se daří lépe. Vidíme, že dochází k větší strukturální změně. V Lasvitu jsme historicky hodně fungovali v segmentu hoteliérství, který byl pandemií citelně zasažen. Pokles se daří vykompenzovat v dalších segmentech, aktuálně jde o privátní rezidence či jachty. Tam krize není tak hmatatelná a zároveň dochází u klientů k většímu soustředění na vlastní okolí a prostor. Navíc díky pandemii měli více času a koncentrace se projektům věnovat. Z hlediska zisku měl loni Lasvit rekordní rok.

Kolik procent zakázek odpovídalo dříve hotelům a jak moc se vše vlivem posledních měsíců proměnilo?

Historicky to bývala až třetina z obratu, nyní je to méně, ale jde stále o jeden z nejdůležitějších segmentů. Ne všechny oblasti jsou zasaženy stejně, jsou regiony, kde je stále boom.Řada hotelových sítí se chce odlišit a vyprofilovat jednotlivé hotely v rámci sítě odlišně. Protože pětihvězdičkové hotely vlastně bojují o stejnou klientelu, chtějí se třeba odlišovat originálními plastikami od Lasvitu.

Je kvůli vysoké konkurenci vidět poptávka po unikátním designu a vzniku speciálních butikových hotelů?

Vnímám, že k podobnému přerodu dochází. Velké hotelové řetězce se snaží v rámci portfolia mít více butikových hotelů a je vidět trend, že se snaží pracovat s lokálními designéry v místě projektu, případně se inspirují lokálními elementy. Chtějí poskytovat co nejautentičtější zážitek, což je logický vývoj. Lidé už tolik nechtějí cestovat v uniformním prostředí. Když nepoznáte rozdíl, jestli jste v lobby hotelu v Dubaji, v New Yorku nebo v Londýně, není to ono. V Lasvitu se na to snažíme reagovat, plastiky vznikají na míru příslušnému projektu, hodně se snažíme pracovat právě s lokální inspirací, aby dílo pomohlo lépe vyprávět příběh daného developmentu. Ročně uděláme kolem dvou set padesáti projektů.

Jak moc pomáhá v expanzi dobré jméno českého sklářství a křišťálu?

K odkazu českého sklářství se aktivně hlásíme, většinu výroby, kterou reprezentujeme, děláme stále lokálně na Novoborsku, kde firma sídlí. V profesionální designové komunitě, ve které se pohybujeme, jde hodně o element autentičnosti výroby. U nás jsme vše schopni dohledat až ke konkrétním lidem (designéři, skláři) z konkrétního regionu, kteří se na projektu podíleli. V tom podle mě zákazníci v dnešním anonymizovaném globalizovaném světě vidí stále větší hodnotu.

Jakými posledními projekty se můžete pochlubit?

Z poslední doby bych zmínila například plastiku inspirovanou prvky arabské architektury v hotelu La Mamounia v Marakéši tak, aby se podtrhl lokální aspekt kultury a příběh daného místa. Je to slavný hotel s dlouhou tradicí, patří mezi špičku. Dále například projekt mrakodrapu v New Yorku, který je přímo pod Central Parkem. Zajímavé na tom projektu je, že se mu říká „The most lean tower in the World“, protože má nejnižší poměř šířky na výšku budovy. Vyrůstá z klasického art deco domu a my jsme pro něj zpracovávali umělecké prvky do většiny veřejných prostor. Tady nešlo čistě jen o sklářství, ale pracovalo se i s kovem. Hledáme způsoby, jak sklo dále posouvat, a kombinace s jinými materiály je jednou z cest.

Realizace na jachtách či v soukromých rezidencích jsou asi důvěrné, že?

Bohužel, o řadě těchto projektů nemůžu kvůli důvěrnosti hovořit. Někdy je to pro marketing velká škoda, protože některé krásné a odvážné kreativní věci se ven nedostanou, ale naprosto respektujeme přání a soukromí našich zákazníků. Pro budování vztahu a renomé na trhu je to naprosto klíčové. Segment rezidencí funguje hodně přes osobní doporučení. Pro marketing je to jiná disciplína. U komerčních budov nebo v oblasti hospitality pracují naši zástupci s etablovanými firmami a většími studii a vztahy se navazují lehčím způsobem. U rezidencí je vše roztříštěné, lidé pracují pro privátní klienty a nepotřebují komunikovat směrem ven, a proto je to pro nás v marketingu velká výzva. Rezidence jsou více o emocích, když se podaří, že designem klienta skutečně oslovíte, už nechodíte nikam do tendru a pracujete s ním dále. Je to o subjektivní hodnotě, kterou pro klienta vytváříte, což se někdy penězi těžce vyčísluje. A často jde o odvážnější a ještě zajímavější věci, než v hotelech.

Navyšujete rozpočet na marketing?

Rozpočet je už delší dobu stabilní, vlivem pandemie se jen upravil a přeskupil. Stěžejní událostí pro většinu firem ze světa designu je Salon de Mobile, každoroční trade show v Miláně. Na této akci se prezentují novinky, produkty i komunikační koncepty. Loni akce nebyla a letos se z tradičního dubna přesunula na září v okleštěné podobě. Středobod, kolem kterého se celý sektor točí, tak už dva roky vlastně pořádně není. Na podzimní Milán plánujeme začátek nové komunikační strategie Lasvitu, která bude jak ve fyzickém, tak i v digitálním elementu, a jež nám dovolí ukázat některé věci větší a lepší, než jak bychom byli schopni ukázat na stánku.

