Loňský pandemický rok se podle studie společnosti Dentsu nepodepsal pod reklamní útraty tak výrazně, jak se čekalo a letos se očekává zotavení trhu.

Podle studie by měly reklamní útraty v letošním roce vzrůst o deset procent na celkových 634 miliard dolarů. Tahounem bude především digitál, kde útraty dosáhnou 311 miliard, což by značilo růst o více než patnáct procent. Z digitálu se bude dařit dvouciferně růst především sociálním sítím (+23%), videu (+17%) a vyhledávání (+16%).

Třicetiprocentní podíl si díky sportovním vrcholům v podobě ME ve fotbale a OH v Tokiu zachová lineární televize, jíž se předpovídá růst o sedm procent. Až do roku 2022 bude ovšem stále pod před pandemickými čísly. Reklama v tištěných médiích se dočká dalšího poklesu o 4,4 procenta a celkový globální podíl útrat v printu se propadne pod OOH. OOH reklama by mohla meziročně také posílit o 14,6 procenta a do konce roku 2022 by se měl segment zotavit. Velký nárůst o 35 procent se předpovídá kinoreklamě, rádio pak poroste o deset procent.

Z hlediska regionů se nejvyšší meziroční nárůst týká hlavně trhů v severní a jižní Americe a také v Austrálii, ve střední Evropě je očekáván růst o 8,4 procenta. Útraty v USA budou podle odhadu odpovídat 38 procentům celého světového trhu. V roce 2022 se předpovídá celkový globální růst o 7,2 procenta.

Na základě analýz vyplývá, že stále budou důležitým článkem vládní kampaně na podporu očkování. Stále citelně budou zasaženy společnosti z cestovního ruchu, po loňském propadu o 47 procent se letos očekává mírný růst o 8,7 s tím, jak se očekává postupný návrat letecké dopravy. Útraty firem z automobilového sektoru by měly růst o deset procent, podobně jaké z oblasti médií a zábavy.