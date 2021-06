Značka Míša z portfolia společnosti Unilever startuje nový komunikační koncept pracující s dětskou fantazií z dílny pražského Triadu, který bude Míšu v Česku a na Slovensku provázet následující tři roky.

Značka buduje pozici zdravější svačinky, zároveň s tím na český a slovenský trh uvádí produktové novinky do kategorie zmrzlin a nově chlazených dezertů a pokračuje v aktivitách s pozitivním dopadem na životní prostředí. „Zmrzlina Míša je pro spotřebitele především spojená s dětstvím a se silnými emocemi. Nechtěli jsme se však na dětství dívat nostalgicky a tradičně, zvlášť když expandujeme do nové kategorie a přinášíme novinky. Hlavní výzvou bylo zpracovat racionální tvrzení, že Míša je perfektní svačinka s horou tvarohu, a to do podoby, která to ukáže skrze silné emoce a v unikátním stylu. Těší mě, jakého výsledku jsme s Triadem nakonec dosáhli,“ vysvětluje Lenka Adámková, strategic portfolio & innovation manager společnosti Unilever.

Produkty Míša jsou postavené na vysokém obsahu tvarohu a čisté receptuře. V komunikaci svačinky s horou tvarohu chce značka pokračovat dlouhodobě. Nová kampaň má za cíl představit Míšu jako alternativu pro zdravou svačinu hlavně rodičům. „Zmrzlina na svačinku? Kdo by si to už od mala nepřál, že? Od začátku nás tato myšlenka v týmu chytla a nepustila. Přemýšleli jsme, jak produkt přirozeně dostat do interakce mezi rodiče a jejich děti. Přišli jsme s nápadem světa dětské fantazie, který se nám doslova vystaví před očima a do kterého nás dítě vtáhne. A kde má také své místo svačinka podle představ dětí,“ říká o kampani kreativní ředitel Triadu Radoslav Jankovič.

Technologický postup stojící za vizuálním pojetím kampaně pracuje s kombinací 3D papírového světa a předtočených hereckých akcí na greenscreen a v reálním prostředí. „Hledali jsme vizuálně zajímavé ztvárnění, které náš nápad v exekuci posune na úroveň, jakou si idea zaslouží. Pro papírový svět s animací imitujicí stop-motion jsme se rozhodli, protože má blízko k dětské kreativitě a zároveň se krásně hodí ke značce. Jako bonus, si v něm divák i po opakovaném shlédnutí najde nový detail, kterého si předtím nevšiml,“ vysvětluje Art directorka Triadu , Gabriela Matušková.

Kampaň běží od dubna na televizních obrazovkách i v online spotech na Youtube, které doplňuje komunikace na Instagramu a Facebooku. Na kampaňové vizuály můžete narazit také v retailu. Všechny spoty vznikly ve spolupráci s produkcí Nice! film a režisérem Pavlem Soukupem. O mediální nasazení se postarala agentura Mindshare.

