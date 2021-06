Zásilkovna chce ohlídat kvalitu a rychlost doručení. Spouští proto vlastní službu doručení na adresu pod názvem Zásilkovna domů.

Do procesu doručování zásilek na adresu bude zapojena síť mikrodep, které byly vytvořeny na vybraných výdejních místech Zásilkovny po celé České republice. Vedle kmenových řidičů Zásilkovny budou zásilky doručovat také řidiči společnosti Zavezu patřící do skupiny Packeta, a to v rámci programu Jezdi s námi. Pokud se nepodaří zákazníka zastihnout na adrese, bude mít možnost vyzvednout si zásilku na některém z výdejních míst Zásilkovny ještě tentýž den. Cena služby Zásilkovna domů začíná při objednání zásilky z e-shopu na 79 korunách bez DPH, pro zasílání mezi fyzickými osobami je to částka 115 korun včetně DPH.

„Spuštění vlastní služby doručení zásilek na adresu je dalším důležitým mezníkem v historii Zásilkovny. Dlouhodobě jsme se potýkali s kvalitou doručení u externích doručovacích partnerů. Z těchto důvodů padlo klíčové rozhodnutí spustit vlastní službu doručení na adresu Zásilkovna domů,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a CEO skupiny Packeta. „Od začátku července startujeme službu doručení na adresu zcela ve vlastní režii Zásilkovny a můžeme přímo kontrolovat kvalitu a rychlost doručení. Našim cílem je samozřejmě, podobně jako u služby doručení na výdejní místo, doručovat drtivou většinu zásilek v režimu do druhého dne.“

Součástí služby Zásilkovna domů je nově vytvořená síť mikrodep, která vznikla rozšířením spolupráce se stávajícími výdejními místy disponující větší kapacitou pro umístění zásilek. Jejich cílem je organicky doplnit síť stávajících 14 klasických dep Zásilkovny na území České republiky. Fungují jako klasická depa, jen jsou o něco menší. Aktuálně jich je 135 a jsou rozmístěna tak, aby pokrývala území celé České republiky. „Zájem o to stát se mikrodepem Zásilkovny, byl ze strany výdejních míst enormní. Znamená to pro ně další příjem, do podnikání mohou zapojit i členy rodiny. Spolupráci s námi znají, znají naše systémy, rozumí naší filozofii podnikání. Pro nás jsou to proto přirození partneři a jsme rádi, že můžeme přispět k dalšímu rozvoji jejich podnikání,“ doplňuje Jan Čižmar.

„Implementace služby do systému spolupracujících internetových obchodů je velmi jednoduchá. Naši partneři si službu Zásilkovna domů jednoduše přidají do svého košíku. Ti, kteří dosud využívali naši službu Nejvýhodnější doručení na adresu, ji pouze přejmenují na Zásilkovna domů a své zákazníky informují o tom, že nově jim zásilky nebudou doručovat třetí strany, ale přímo řidiči Zásilkovny,“ říká Jan Čižmar, COO Zásilkovny. „Spuštěním služby Zásilkovna domů získávají naši zákazníci kompletní balíček služeb – doručení na výdejní místa, do Z-BOXů a nově i doručení na adresu. V první fázi chceme doručovat zásilky v časovém okně 90 minut, cílem je dostat se na hodinu. Dobírku může zákazník zaplatit předem v naší mobilní aplikaci nebo přímo e-shopu, případně pak u našeho řidiče, který má k dispozici terminál a přijímá i hotovost.“

Do doručování zásilek na adresu se také prostřednictvím programu „Jezdi s námi“ zapojí komunitní kurýrní služba Zavezu, kterou na konci roku 2019 koupila Packeta, majitel Zásilkovny. Služba propojuje lidi, kteří se chtějí stát řidiči, s těmi, kteří potřebují něco převézt. Prostřednictvím programu Jezdi s námi se může téměř každý stát řidičem rozvážející zásilky pro Zásilkovnu. „Stačí mu k tomu osobní automobil a živnostenský list s koncesí na provozování nákladní autodopravy do 3,5 tuny. Od nás získá platební terminál a mobilní telefon s aplikací Packeta, která mu naplánuje nejideálnější rozvozovou trasu. Vše funguje velmi intuitivně a jednoduše. Hledáme spolehlivé partnery na dlouhodobou spolupráci. Zájemci si mohou přivydělat velmi zajímavé peníze. V průměru jde o rozvoz 60 zásilek, což v průměru zabere šest hodin času,“ vysvětluje zakladatel Zavezu David Pertl.