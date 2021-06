Třináctý ročník WebExpo, který se bude konat v pražské Lucerně od 21. do 23. září, přivítá 70 českých i světových technologických celebrit.

Před 30 lety v CERNu nezkoumali jen vznik vesmíru. Když 6. srpna 1991 spustil Tim-Berners Lee první webové stránky, zažil zde svůj velký třesk i web. A své třicáté narozeniny oslaví na WebExpu – největší technologické konferenci ve střední Evropě, která představila oficiální program svého 13. ročníku. WebExpo v pražské Lucerně přivítá 70 českých i světových technologických celebrit. Poprvé se v Praze představí opensourcový guru Daniel Sternberg, zakladatel nástroje cURL, který každodenně využíváme všichni. Vystoupí i domácí legenda Jan Gruntorád, který připojil Česko k internetu. Na nostalgii ovšem nebude moc prostoru, WebExpo se zaměří na budoucnost a dalších 30 let webu.

Když dnes navštívíme první webové stránky, jenom těžko se dá uvěřit tomu, kam jsme se za třicet let posunuli. Internet používá téměř pět miliard lidí, polovina z toho má účet na Facebooku. Každou minutu streamujeme přes 1,5 milionu písniček na Spotify, během jedné minuty nahrajeme 5 000 hodin videí na YouTubu. A v uplynulém roce jsme díky webovým stránkám a internetu zvládli pracovat v županu z pohodlí našich domovů a zůstat v kontaktu s přáteli navzdory globální pandemii. A vše to začalo stránkou se sotva 150 slovy a 25 hypertextovými odkazy.

„Informační technologie proměnily naše životy a 30 let webu si říká o to, abychom se letos ohlédli, jak se proměnily i informační technologie,“ říká ředitelka WebExpa Šárka Štrossová. „Po roční koronavirové pauze se na WebExpo vrátí hvězdy z minulých ročníků jako Harry Roberts, Vitaly Friedman a Tim Kadlec, ale přivítáme i nové hosty, jako je legendární Daniel Sternberg. Speakery si užijeme tradičně v pražské Lucerně i netradičně přes online stream, aby si je mohl poslechnout každý fanoušek technologií.“

Vystoupí stálice a nově se představí světová legenda

Mezi potvrzenými speakery nechybí hvězdy předchozích ročníků. K těm nejpopulárnějším patří web performance engineer a konzultant Harry Roberts, který pomáhá Googlu, OSN, BBC nebo Financial Times se zrychlením webových stránek. Jak vyčistit JavaScript od nepotřebného balastu a optimalizovat běh celého webu účastníkům ukáže další navrátilec, uznávaný konzultant Tim Kadlec. Se svou přednáškou o navrhování nepopulárních webových formulářů a celodenním workshopem o problémech s navrhováním responzivního UI se vrátí i Vitaly Friedman, oblíbený spoluzakladatel internetového časopisu Smashing Magazine.

Ústřední hvězda programu však na pražské WebExpo dorazí poprvé. Švédský vývojář Daniel Sternberg se již přes dvacet let věnuje síťovým protokolům a vyvíjel kultovní prohlížeč Firefox od Mozilly. Nejvíce se ale proslavil svým vlastním projektem cURL (Client URL). Na této knihovně a utilitě pro přenos dat pomocí různých síťových protokolů pracuje už od roku 1997 a získal za ni mimo jiné švédskou Polhemovu cenu, kterou za technologickou inovaci či geniální řešení technického problému vysoké úrovně předává švédský král.

Nově se účastníkům představí designová stratéžka a věhlasná výzkumnice Indi Youngová, která je pionýrkou výzkumných metod, jako jsou mapy příležitostí, diagramy mentálních modelů nebo styly myšlení. Poprvé na konferenci vystoupí také Cassie Evansová, kreativní vývojářka se zaměřením na webové animace a škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG). O webové animaci nejen učí a přednáší, ale zabývá se také její výkonnostní optimalizací a obecnou absencí kreativity ve frontend vývoji.

Vystoupí také legenda domácí scény Jan Gruntorád, který v roce 1992 se svým týmem na ČVUT připojil Česko k internetu. „Na WebExpo se velice těším kvůli ostatním hostům, kteří přijedou z celého světa a mají co říct k budoucnosti internetu. Začátky internetu a samozřejmě i web je potřeba mladé generaci připomínat. Internet i web byl zpočátku vyvinut pro využití ve vědecké komunitě, ale za posledních 30 let se velmi změnil. Na dalším rozvoji internetu pracovalo a stále pracuje tisíce inženýrů z celého světa. Je úžasné mít v Česku konferenci, která to připomíná a rozvíjí nové vize,“ říká Jan Gruntorád.

WebExpo je nejdéle fungující technologická akce v Česku a největší technologická akce ve střední Evropě. Třináctý ročník konference proběhne 21.–23. září v pražské Lucerně a bude streamován online. Program konference čítá 70 odborníků na design, frontend i backend vývoj, výzkum, analytiku, marketing i management. Vstupenky jsou již v prodeji.