Vydavatelství Premium Media Group představilo nový titul Premium Brno. Komplexní byznys magazín obohacený o lifestylový obsah je prvním krokem v expanzi vydavatelství do regionů.

Nový pololetník z produkce vydavatelství Premium Media Group cílí podobně jako celé portfolio mediálního domu do segmentu velmi náročných bonitních čtenářů. Magazín o 120 stranách je dělen na dvě sekce a sice Byznys a Lifestyle. První vydání mapuje témata zaměřující se na scénu technologického byznysu v moravské metropoli nebo developerské plány na rozvoj města, dotýká se ovšem i tamních vzdělávacích institucí nebo nadregionální problematiky aktuálních trendů z oblasti práva. V rozhovorech se představují respektované osobnosti spojené s Brnem a jižní Moravou jako zakladatel fondu Domoplan Tomáš Vavřík, Veronika Hanáková ze společnosti Hanák nábytek nebo Jiří Nepala stojící v čele Renomie. Ekonomicky zaměřené články doplňují rubriky věnované gourmet zážitkům, cestování, architektuře, designu nebo automobilovým testům.

„Projekt Premium Brno vychází z našeho přesvědčení, že v regionech – a na jižní Moravě především – se skrývá nevyužitý mediální potenciál. Brno disponuje nebývale zajímavou byznys komunitou s přesahem do celého světa a my jsme se rozhodli věnovat jí náležitý prostor k vyjádření,“ přibližuje filozofii za vznikem nového titulu publisherka Premium Media Group Jitka Krulcová, která zároveň předesílá, že vydavatelství do budoucna nevylučuje zvýšení periodicity magazínu na čtvrtletník. Brand Premium Brno je aktivní také v online prostředí, magazín má vlastní sociální sítě a v rámci webu Estate.cz využívá obsahový kanál věnovaný regionálním tématům.

Premium Brno vychází v nákladu 5 000 kusů, přičemž výtisky jsou distribuovány na regionální databázi kontaktů doplněnou o atraktivní distribuční místa v podobě restaurací, showroomů, hotelů a dalších. Příští vydání Premium Brno termínově směřuje k letošnímu podzimu.