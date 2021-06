Společnost založená herečkou Alenou Dolákovou už spolupracuje s influencerkou a zpěvačka Gabrielou Heclovou nebo Marianou Prachařovou. Připravuje seriál Mighty Woman, vyrábí podcasty a chystá film.

Nová produkční společnost Anna Entertainment, kterou založila herečka a autorka Alena Doláková (na úvodní fotografii), chce na trh přinášet především projekty o ženách, představovat a utvářet postavy, jež mění zaběhlé způsoby vyprávění a odkrývat opomíjená témata. Má se věnovat nejen filmům nebo seriálům, vyrábí také podcasty, spolupracuje s autorkami knih a dalšími ženami, které mají co říct. Vyrobený obsah je tvořen i pro zahraniční trh.

„Věnovat se hlavně ženám pro mě byla naprosto přirozená volba. Jsem obklopená vtipnými, silnými a jedinečnými ženami a chtěla bych, aby tomu tak bylo i ve filmech, seriálech, knihách, podcastech a ve veřejném prostoru celkově,” vysvětluje zakladatelka Alena Doláková hlásící se hrdě k feminismu a dodává: „Nápad na založení vlastní produkční společnosti mám v hlavě už asi čtyři roky, ale díky kamarádce Lence Olšanové, která přišla s nápadem na komediální seriál Mighty Woman, se vše urychlilo.“

Právě Mighty Woman bude prvním seriálovým počinem pod hlavičkou Anna Entertainment. Seriál vzniká pod vedením kreativní producentky a herečky Lenky Olšanové. Námět a scénář ke komediální minisérii společně tvoří hlavní herečky, tedy zmiňovaná Olšanová, Martina Babišová, Natalie Golovchenko a Alena Doláková. „Je to o čtyřech podnikatelkách, které se přihlásí do lehce absurdní televizní soutěže. Tématem jsou ambice a ženské přátelství,” přibližuje Olšanová.

Mighty Woman

Mighty Woman

Mighty Woman

Seriál se bude natáčet v Praze na podzim 2021 až 2022 v anglickém jazyce a je určen převážně pro mezinárodní trh. „Najít čtyři komediální herečky, které by byly zároveň scénáristkami, a ještě k tomu vše tvořily v angličtině, nebylo snadné, ale jakmile jsme začaly psát a natočily jsme krátké ukázky ze seriálu, bylo mi jasné, že vzniká něco výjimečného,“ vypráví Lenka Olšanová. „Aktuálně jsme ve fázi dokončování scénáře a shánění partnerů. Zatím se nám podařilo spojit se se společností Cinestore,” doplňuje ji Doláková.

Dražba Anny z Hollywoodu

Anna Entertainment ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros připravuje také charitativní dražbu knižního debutu Aleny Dolákové Anna z Hollywoodu, který vyšel loni na podzim. Výtěžek z dražby poputuje nadaci Konsent, jenž se dlouhodobě věnuje prevenci sexuálního násilí v ČR. Dražba vyvrcholí ve čtvrtek 1. července. v karlínském Ye’s Kafe a bude přístupná široké veřejnosti. Celá akce bude koncipována jako offline křest knihy, která byla zatím pokřtěna jen virtuálně, za účasti kmoter Elizavety Maximové, Sary Sandevy, Marianny Prachařové, Gabi Heclové, Lenky Olšanové a Ester Geislerové.

Virtuální křest knihy Anna z Hollywoodu

Virtuální křest knihy Anna z Hollywoodu

Virtuální křest knihy Anna z Hollywoodu

Ve firmě rovněž vzniká divize uměleckého managmentu pod vedením zkušeného A&R manažera Miroslava Helcla. Ten bude začínajícím, ale i zavedeným umělcům pomáhat se strategií, tvořením image, uměleckým směřováním. Mezi prvními, se kterými společnost uzavřela smlouvu, je třeba influencerka a zpěvačka Gabriela Heclová nebo Mariana Prachařová.

Do budoucna je dále v plánu vydání audioknihy Anna z Hollywoodu nebo film inspirovaný tímto titulem s pracovním názvem Anna Goes To Hollywood připravující se pro mezinárodní koprodukci a mnoho dalších aktivit. „Jsem hrdá Češka a strašně ráda bych náš skvělý nekorektní humor vyvážela do zahraničí a ukázala tak světu, jak vtipný národ jsme,“ uzavírá s úsměvem Alena Doláková.