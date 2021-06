Český fintechový startup Twisto oznámil posilu ve svém vedení, která má za cíl posunout komunikaci se zákazníky na novou úroveň. Na pozici šéfa marketingu nastupuje Pavel Rath (42), který do Twista přišel koncem roku 2019.

„Vždy mě lákalo dynamické prostředí, kde je zapotřebí kreativita, analytický přístup a odvaha. Twisto mi tohle všechno dokázalo nabídnout už ke konci roku 2019, když jsem nastupoval na pozici Head of Performance & CRM. Nyní jsem dostal ještě větší příležitost v podobě vedení celého marketingu v Česku i Polsku,“ komentuje své nové působení Pavel Rath. „Mým hlavním cílem je rozšířit povědomí o Twistu a jeho produktech. Chci se taky zaměřit na jednodušší a více osobní onboarding našich nových klientů, aby snáze pochopili výhody nákupů a placení s Twistem. Našim stávajícím zákazníkům pak chci zejména ukázat používání odložených plateb v mnoha dalších formách.“

Pavel Rath nastoupil do Twista na konci roku 2019 jako Head of performance & CRM pro Česko a později dostal na starosti také CRM pro český i polský trh. V minulosti působil přes deset let v CK Neckermann, české odnoži bývalé globální cestovní skupiny Thomas Cook. Během jeho tamějšího působení patřil CK Neckermann mezi první v cestovním ruchu, kteří nabízeli online nákupy. Významným způsobem se zde podílel na digitální transformaci firmy skrze zavedení CRM systémů, definici a implementaci customer journey s cílem řídit obchod a komunikaci z pohledu zákazníka a jeho potřeb. Zavedl zde také automatizaci komunikace, segmentaci zákazníků a personalizaci komunikace.

Rath pracoval také pro německou cestovní kancelář SnowTrex, která nabízela lyžařské pobyty a zájezdy, a to výhradně online. Ta mu nabídla možnost vybudovat českou verzi jejich e-shopu a zavést svou značku na českém trhu, řešil zde především performance marketing včetně SEM, SEO a affiliate marketingu.

„Pavel nám na své nové pozici velice pomůže v další kapitole našeho příběhu. Twisto má obrovské ambice na středoevropském trhu, které jsou podporovány dobrými výsledky jak v Česku, tak v Polsku. Pavel je obrovskou pomocí nejen při oslovování více zákazníků, ale i při zvyšování jejich retence. Rozhodně se těším, co všechno společně dokážeme,“ komentuje nástup nové posily Michal Šmída, zakladatel a CEO Twista.