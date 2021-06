Kulturní a zážitkový byznys dostal v posledních měsících pořádně na frak. Matěj Ruppert společně s portálem Zážitky.cz proto přicházejí s unikátním koncertem z horkovzdušného balonu.

Ve středu 30. června vzlétne koncertní balon, na jehož palubě bude kapela G-Point Hunters ve složení Matěj Ruppert, Tereza Černochová a Roman Holý a odehrají první regulérní koncert v horkovzdušném balonu. Kromě lidí na zemi ho ale budou moci v pohodlí domova sledovat úplně všichni díky streamovanému přenosu a pár nejrychlejších si pak bude moci zakoupit vstupenku do diváckých balonů.

S nápadem udělat něco nového, a tak trochu ujetého, přišel v dubnu letošního roku majitel společnosti Zazitky.cz Honza Hájek se svými kolegy: „Celé naše podnikání je založeno na tom, že přinášíme lidem jiný pohled na život a chceme, aby si ho ještě víc užívali, bavili se a často aby vystoupili ze své komfortní zóny. Od začátku pandemie nám bylo tohle všechno odepřeno, a chtěli jsme proto lidem vrátit naději, rozveselit je a ukázat jim, že jak zážitky, tak i kultura stále žije a má co nabídnout,“ říká Honza Hájek.

Koncert proběhne 30. června

Celý projekt je i výzvou z hlediska techniky. Do horkovzdušného balonu se bude muset kromě kapely, pilota, kameramana a zvukaře také vejít veškerá aparatura a výkonné ozvučení. To všechno bude muset navíc fungovat bezdrátově s velkokapacitními bateriemi, odposlechy a kvalitním internetovým připojením kvůli live stream přenosu. Ten bude po celou dobu koncertu zprostředkovávat tým profesionálů a diváci se budou moci těšit kromě kvalitního zvukového přenosu na pohledy z několika kamer umístěných jak uvnitř balonu, tak i z těch spolu letících.

A co na celý projekt říká hlavní hvězda koncertu Matěj Ruppert? „Když za mnou Honza Hájek s tímto nápadem přišel, neváhal jsem ani minutu. Každou akci, která dokáže rozhýbat kulturu a vrátí lidem pocit normálnosti, vždycky rád podpořím a budu se jí účastnit. Tahle je navíc doslova tak ulítlá, že se na ni opravdu těším. Máme už za sebou testovací lety a hodiny jsme ladili všechny detaily, aby nás nic nepřekvapilo. Pokud vyjde počasí, bude to naprostá pecka,“ vysvětluje Matěj důvody, proč tuto výzvu přijal.

Přesné místo letu koncertního balonu je prozatím v přísném utajení. Zatím se ví pouze to, že se uskuteční v Jihočeském kraji. A také, že balon nepoletí jediný, ale užít si live koncert ve vzduchu bude moct dalších 16 fanoušků létání a hudby Matěje Rupperta. „Rozhodli jsme se vytvořit formaci čtyř balonů a dali jsme do prodeje 16 VIP vstupenek pro nejvíc zaryté fanoušky a milovníky létání. V případě, že by se let kvůli povětrnostním podmínkám nebo dešti nemohl uskutečnit, zrealizujeme ho hned 1. 7. Bohužel místo odletu vzhledem k vyjednávání všech potřebných povolení a zamezení shlukování většího množství lidí na jednom místě kvůli koronavirové pandemii zveřejňovat prozatím nebudeme. Ale tím neříkám, že to nakonec neprozradíme…“ doplňuje na závěr Honza Hájek.