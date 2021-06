Pandemie zdůraznila dvě zdánlivě protichůdná témata – základní potřeby člověka a užívání technologických inovací. Proto Facebook ve spolupráci se společnostmi YouGov a CrowdDNA provedl průzkum zaměřený na období Vánoc 2020, ve kterém sledoval potřeby, které chtějí nakupující na internetu naplnit.

Komunita & Propojení

Naše studie skvěle poukazuje na touhu lidí navázat skrze nakupování kontakt. 8 z 10 zákazníků uvedlo, že se díky tomu “cítí součástí komunity”. Další analýza dat tento fenomén odhaluje v různých situacích:

● Nakupování lidi propojuje v jejich sociálních skupinách – 58 % dotázaných se rozhodlo sdílet své nákupní objevy na sociálních sítí.

● Lidé díky nakupování podporují místní komunity – o svátcích 7 z 10 nakupujících alespoň jednou podpořilo lokální či nezávislý malý podnik.

● Lidé se spojují prostřednictvím online nákupních skupin – počet uživatelů, kteří publikují příspěvky v nákupních skupinách na Facebooku alespoň jednou měsíčně, se od března do konce roku 2020 zvýšil o 18 %.

V období svátků jde o mnohem víc než jen o materiální spotřebu. Lidé hledají smysluplnější zážitky a značky by na to měly pamatovat nejen o Vánocích. Naše data poukazují na rostoucí oblibu Black Friday, Dne nezadaných a dalších prodejních dnů, přinášejících zákazníkům pocit, že mají možnost prožít událost, na kterou se mohou předem těšit.

Angažovanost & Zábava

Myšlenka nakupování pro zábavu není žádná novinka. Už před lety spotřebitelé spojili dvě své oblíbené kratochvíle – nakupování a sledování televize – čímž vznikly televizní kanály zaměřené na “domácí nakupování”.

V době, kdy se internet stal významným místem komerce, zde lidé nehledali hlavně zábavu. Naše raná léta online nakupování byla motivována převážně hledáním toho správného produktu, za co nejnižší cenu. Internet ale dnes není pouze místem pragmatických nákupů. Díky novým digitálním možnostem se stále více podobá teleshoppingu.

Naše studie ukazují, že více než 60 milionů uživatelů Instagramu si ukládá reklamy z feedu do svých sbírek. To je jasný důkaz spojení zábavy a byznysu. Propagační akce, výprodeje či slevy už nestačí. Značky by měly začít přemýšlet nad tím, jakým způsobem zaujmou zákazníky a získají si jejich srdce i mysl.

Inspirace & Spontánnost

Zákazníci mohou na internetu najít prakticky cokoliv, ale stane se, že nevědí, co přesně chtějí. Naše studie ukazuje, že lidé přicházejí na internet, aby podnítili svou představivost a inspirovali se.

Více než třetina všech respondentů nakupuje online jen s představou o tom, co chtějí koupit, neví však, jaký výrobek hledají. Jádrem toho je touha objevovat a inspirovat se. Proto 63 % dotázaných souhlasilo s tím, že “rádi objevují produkty, které primárně nehledají.” To můžeme pozorovat zejména během vánočních svátků, kdy 5 z 10 dotazovaných zákazníků uvedlo, že k inspiraci a k objevování dárků použili alespoň jednu z platforem Facebooku.

Inspirace je v oblasti marketingu cílem všech značek, zároveň je ale obtížné jí v konečném důsledku dosáhnout. A i když se může zdát, že vymýšlení způsobů, jak rozvíjet zážitek zákazníka, aby všechno potřebné bylo zajištěno, je náročné, nezapomínejme, že ty nejzajímavější a nejúspěšnější inovace vždy přicházejí od společností, které berou v potaz univerzální lidské potřeby a opírají se o nejnovější technologie dostupné pro jejich naplnění. A nakonec, nikdy pro to nebyl lepší čas, ani více dostupných technologických nástrojů, než právě teď.

Společnost Facebook připravila pro české podnikatele sérii webinářů, během kterých se zaměří na nové příležitosti ve světě online marketingu. Ten nejbližší se koná už 24. června od 10:00. Zjistěte více na tomto odkaze!