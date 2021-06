Očkovací kampaň postoupila do další fáze. Je jasné, že pokud se nepodaří přesvědčit více mladých lidí, 70procentní proočkovanost národa se nezadaří. V hlavním městě navíc čísla opět stoupají. DDB Prague proto podruhé nabízí městu kampaň, tentokrát zacílenou na mladší věkové skupiny.

Nová kampaň k očkování je plná slovních hříček. Z Velké Chuchle se stává Velká Chrchle, z Vinohrad Virohrady. Nové pojetí kreativy, kterou Praze agentura opět věnovala bezplatně, navazuje na únorovou očkovací kampaň. Tehdy se Praha rozhodla přiklonit ke koncepci DDP Prague a nečekat na národní kampaň iniciativ Cesta ven, která „dělá tečku za pandemií“.

„V únoru jsme se snažili oslovit tradičnějším pojetím starší generace a ohrožené skupiny obyvatel, které bylo třeba ochránit přednostně. Hravější a moderní formát nové kampaně má ale cílit především na mladé. Jsou to právě mladí lidé, u kterých je zájem o očkování nejnižší. Je to škoda. Obzvlášť když pak čteme v médiích, že třeba v Británii teď mladí lidé často končí v nemocnicích po nakažení novými mutacemi, protože nejsou naočkovaní. Mám proto prosbu na mladé, kteří mě tady na sítích sledují: Nepodceňujte to! I když se cítíte silní a zdraví, jistí si být nemůžete. Ukazuje se, že po prodělaném covidu můžete mít i jako zdraví mladí lidé nejrůznější následky, od poruch zraku až po záchvaty panických atak s potřebou antidepresiv. Očkováním také chráníte své blízké, a navíc vám očkování usnadňuje život, například s ním můžete snadněji cestovat. Naším hlavním cílem ale musí být hlavně porazit nemoc. V tom bychom měli všichni táhnout za jeden provaz. A očkování je správná cesta,“ napsal na Facebooku primátor Prahy Zdeněk Hřib.