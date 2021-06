Hlavní osobností letošního pražského Startup World Cup & Summitu ve dnech 5. a 6. října, bude legenda počítačového inženýrství Steve Wozniak. Byl to právě Wozniak, kdo před 45 lety stál po boku Steva Jobse u zrodu značky Apple a kdo svým průlomovým stolním počítačem navždy změnil vývoj IT průmyslu.

Vedle vystoupení „Woze“ bude zlatým hřebem programu také tradiční kontinentální finále soutěže Startup World Cup. O potenciální investici ve výši půl milionu dolarů a titul startupového „mistra Evropy“ se v něm stejně jako v minulých ročnících utkají startupy, které uspějí v předchozích regionálních kolech nebo přidružených startupových soutěžích.

Praha jako v minulých letech hostí evropské finále

„Letošním rokem posouváme prestiž celoevropského finále na ještě výš než dřív, protože nově zastřešujeme také soutěže jako Czech Startup Challenge, Creative Business Cup, PowerMOTION a další. SWCSummit se tak stává něčím jako ‚Ligou mistrů‘ na poli startupových soutěží,“ vysvětluje zakladatel akce Václav Pavlečka, CEO fondu Air Ventures.

Jak domluvit, aby přijel legendární „Woz“? Přes pivo!

Podle všeho to chce hodně velké štěstí, ještě víc trpělivosti, a především pozitivní vztah k pivu. „Všechno začalo už před dvěma lety ve Vídni. Potkal jsem tam člověka, který znal někoho, jehož kamarád byl ve Wozniakově týmu. Za pozvání na pivo mi slíbil, že nás seznámí – a kupodivu to dodržel. Pak už stačilo ‚jen‘ probojovat se přes několik dalších lidí k osobnímu asistentovi, průběžně se připomínat a doufat. Loni to ještě nevyšlo, letos už ano,“ usmívá se ředitel akce Tomáš Cironis.

Vedle Steva Wozniaka vystoupí na SWCSummitu i další slavné osobnosti. „Zatím nemůžu být konkrétní, ale máme pár hodně zajímavých želízek v ohni. Jednáme hned s několika osobnostmi ze Silicon Valley. Asi bych mohl prozradit, že jednou z nich je žena, která právě tuto Mekku startupů zásadním způsobem ovlivnila,“ naznačuje Cironis.