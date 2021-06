Společnost Pilulka Lékárny přichází po osmi letech s celkovou změnou identity, která odráží zákaznické emoce a preference, je modernější a ukazuje +pilulku jako atraktivní místo nákupu.

Pilulka mění vnímání lékárny jako místa, kde se pacienti pouze léčí na místo, kde má prioritu lepší život – prevence, zdravý životní styl, výživa, screening. Nové logo, barvy a široké spektrum grafických prvků přináší do celé komunikace hravost a radost.

„Představte si, že lékárna nemusí být jen lékárna. O to nám od první chvíle šlo, aby zákazníci skrze novou identitu a komunikaci začali +pilulku vidět jako bránu do světa zdravého životního stylu. Cílem je udělat +pilulku atraktivnější a otevřít ji všem, kteří touží po lepším životě. Jsem si jistý, že jsme pro +pilulku našli to správné charisma a zákaznice zde budou hravě a radostně nakupovat, protože každý nákup na +pilulce končí úsměvem,“ říká Robert Janča, odborník na komunikaci značek, který se na rebrandingu podílel.

Ke změně vizuální identity a komunikace k zákazníkům došlo na základě výsledků podrobného výzkumu, kterému se Pilulka věnovala od loňského roku. „Ze získaných dat vyplývá, že na Pilulce nakupují ze 65 procent ženy (moderní/ambiciózní trendsetterky), které jsou aktivní na internetu. Právě tato cílová skupina se postarala o 70 procent tržeb za rok 2020,“ uvádí Martin Navrátil, CCO Pilulky.

Na rebrandingu se podíleli lidé napříč celou firmou. Na vizuální změně spolupracovala +pilulka také s designérkou Věrou Marešovou, která vytvořila nový hravý a radostný vizuální styl, jenž představuje Pilulku jako jednoduchou a atraktivní cestu ke zdravému životnímu stylu. „Navržená vizuální identita se snaží více komunikovat funkci a obsah +pilulky. Základním prvkem, který není prvoplánově vidět je tečka / bod / zárodek, který vše vytváří neboli emoce. Vizuální prvky jsou oblé, jemné a navozují vizuálně ‚intuici’ a ženskost. Chci říct, že +pilulka představuje intuitivní cestu a je takovým ‚+’ a ‚úsměvem’ na jejich cestě za lepším životem“, říká Věra Marešová, vizuální a grafická designérka.

Cílem rebrandingu je více se přiblížit cílové skupině, posílit image Pilulky a odlišit se od konkurence. „Část zákazníků nás vnímá pouze jako e-shop, nebo jako lékárnu. Našim cílem je stát se nejlepším partnerem v oblasti péče o zdraví našich zákazníků a podpořit jejich zdravý životní styl,“ dodává Vojtěch Janoušek, CMO Pilulky.

Rebranding bude zákazníky provázet od chvíle, kdy navštíví webové stránky Pilulky, až po doručení jejich objednávky. Novinkou je také rozšíření vlastních výdejních míst, tzv. Pilulka Boxů. „Nový design Pilulky je promítnut napříč všemi aktivitami, které děláme. Máme nové logo, web, škálu barev, měníme polepy našich Pilulka Aut i Pilulka Boxů. Právě Pilulka Boxy mohou naši zákazníci nově využívat mnohem více než tomu bylo doposud. Od dnešního dne přibylo deset nových prémiových lokalit v obchodních centrech v Česku a na Slovensku, kde si mohou zákazníci svou objednávku vyzvednout. V následujících týdnech budeme Pilulka Boxy umisťovat na další zajímavé lokality V neposlední řadě se mohou zákazníci těšit také na nový obaly, ve kterých jim posíláme objednávky. Do budoucna plánujeme změnit vizuální podobu všech lékáren, které nosí na štítu logo +pilulka,“ říká Daria Zverevská, brand manažerka Pilulky.

Pilulka chce i v budoucnosti naplňovat misi, kterou je zlepšování kvality života svých zákazníků. Plánuje i nadále investovat do rychlého růstu, expandovat a přinášet na trh inovativní projekty. Společnost věří, že digitální inovace je cesta k dosažení co nejjednoduššího přístupu k péči o zdraví a podpory zdravého životního stylu.