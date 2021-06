Novým obchodním ředitelem mediálního domu Economia se od 7. června 2021 stane Petr Řezníček. Ve své nové roli zastřeší veškeré obchodní aktivity Economie. Jeho hlavním úkolem bude nastavení dlouhodobě udržitelné obchodní strategie.

„Obchod je těžká disciplína a pro mediální oblast to platí dvojnásob. Jsem moc ráda, že Petr Řezníček se svými zkušenostmi přináší nový pohled a dlouhodobou vizi. Od sjednocení všech obchodních aktivit pod řízení jednoho manažera si slibujeme zvýšení efektivity a posílení našeho postavení na mediálním trhu,“ říká Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva společnosti Economia.

Petr Řezníček je zkušený manažer, dlouhá léta se pohyboval ve vedoucích pozicích technologických firem. Je absolventem ekonomie a managementu na ČVUT v Praze. Začínal jako obchodní a finanční ředitel ve společnosti Verner, Náchod. Následně byl patnáct let členem představenstva a obchodním ředitelem ve společnosti Altron. Do roku 2019 byl jednatelem a obchodním ředitelem TTC Marconi, kde dovedl do finále nejrozsáhlejší projekt digitalizace energetické distribuční sítě skupiny ČEZ v objemu 2 miliardy korun a z titulu sponzora jej dosud řídí. Pracoval i na pozici generálního ředitele ve společnosti TGS nástroje-stroje-technologické služby. Do mediálního domu Economia přichází ze společnosti Atico, kde v roli výkonného ředitele dovedl společnost k úspěšnému prodeji strategickému investorovi.

„Věřím, že Petrův profesní background, založený na zkušenostech z obchodního, finančního a strategického řízení, je to pravé pro budoucí směřování našeho mediálního domu,“ dodává Zuzana Řezníčková.