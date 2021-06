Společnost Newton Media nově nabízí prémiovou službu přepisu podcastů a YouTube videí, podle charakteru obsahu jsou rozřazeny do tří balíčků – byznys, zpravodajství a recenze z automobilového prostředí. Podcasty monitoruje také společnost Monitora.

Newton reaguje na rostoucí popularitu podcastů, kterých jen v loňském roce vzniklo v Česku přes tisíc. Dan Tržil, autor řady podcastů a správce katalogu ceskepodcasty.cz aktuálně eviduje 2 182 titulů. “Počet nově vzniklých podcastů se každý rok zdvojnásobuje. Určitě ještě nejsme na vrcholu,“ uvádí Tržil.

Roste nejen počet tvůrců, ale i posluchačů. Podle říjnového průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro Mediář již většina uživatelů českého internetu (60 %) zná termín podcast či podcasting. „Podcasty poslouchá 53 procent respondentů z těch, kteří tento termín znají,“ říká Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere a dodává: „Patnáct procent posluchačů si pustí podcast minimálně jednou týdně, pět procent poslouchá podcast denně.“

Stále více také roste zájem firem investovat do podcastové reklamy, protože zjišťují, že si tak dokážou získat pozornost uživatelů i na 60 až 90 minut. Podle studie asociace Interactive Advertising Bureau (IAB) a společnosti PwC stouply v loňském roce jen v USA příjmy z reklam v podcastech na 842 milionů dolarů, což je meziroční nárůst o 19 procent. Očekává se, že letos by mohly narůst až do výše jedné miliardy a v roce 2022 se dokonce zdvojnásobí.

„Naši klienti chápou, že podcasty jsou příležitost pro marketing a komunikaci značky. Vyšli jsme jim vstříc a zařadili nejsledovanější podcasty a YouTube kanály do našich služeb,“ říká Petr Herian, majitel Newton Media. V mediálním monitoringu a archivu Newtonu jsou dostupná jak videa, tak i jejich automatické přepisy. „V přepsaném textu jsou zvýrazněna sledovaná klíčová slova. Po kliknutí do textové části nebo na časovou osu se zobrazuje požadovaná pasáž videa či zvukové nahrávky s přesností na jednotlivá slova. Takto přesná a uživatelsky přívětivá funkcionalita je na našem trhu unikátní. Nemusíte poslouchat celý hodinový podcast, ale jenom příslušnou pasáž, kde se mluví o vašem produktu nebo firmě,“ doplňuje Herian.

Sledované zdroje jsou pro lepší přehlednost seřazeny do tří balíčků: byznys, zpravodajství a recenze automotiv. Kromě uvedených balíčků si mohou klienti přidat do svých služeb jakýkoliv jiný podcast nebo YouTube kanál, který je důležitý pro jejich byznys. Novinka je nastavena tak, aby všem klientům poskytla možnost doplnit si žádané zdroje, ale přitom je nezahlcovala podcasty a YouTube kanály, které pro ně nejsou relevantní. K vylepšení došlo také v monitoringu televize a rozhlasu. Vybrané TVR pořady jsou nyní opatřeny automatickým přepisem s využitím stejných funkcionalit pohybu v textu a v nahrávce jako u podcastu a YouTube videí.

Podcastovému fenoménu se bude rovněž věnovat bezplatný online webinář, který Newton Media chystá na 29. června ve spolupráci s předními českými influencery. „Potenciál podcastů představí Dan Tržil, autor podcastu Na vlně podnikání, Nikola Lörinczová s Pavlou Umlaufovou, které stojí za podcastem Píárko a Tomáš Jirsa, majitel podcastové agentury Boomers a spoluautor podcastu Insider,“ uzavírá Herian.

Do monitoringu zařadila podcasty i Monitora

Monitora v minulém týdnu zařadila do svého portfolia monitorovaných zdrojů širokou nabídku českých i slovenských podcastů. Podcasty jsou v rámci aplikace Monitora zařazeny jako další zdroj vedle tradičních médií a je v nich možné snadno a rychle vyhledávat. Přímo v aplikaci je dostupný také obrázek podcastu a audio stopa, takže jednotlivé zmínky lze přehrát v přesném čase. Podcasty doplňuje strojový přepis, u slovenských pak anotace se základními informacemi o pořadu. Do monitoringu je možné podle preferencí klienta přidat i jakýkoliv další podcast, který má k dispozici RSS feed.

„Podcasty se v mediálním prostředí stávají významným komunikačním nástrojem. Spolu s real-time analýzou výstupů na sociálních sítích nyní můžeme klientům poskytnout komplexní mediální obraz značky, se kterým mohou dále pracovat. Zároveň snadno odhalí nové komunikační příležitosti a získají přehled o aktuálních tématech, která hýbou jejich oborem,“ uvedl Tomáš Berger, CEO Monitora Media.

Kromě podcastů se Monitora nově zaměřila také na rozšíření monitoringu rozhlasu a televize. Služba nyní sleduje více jak 1000 televizních a rozhlasových pořadů v ČR i zahraničí a kromě mluveného slova umí také zachytit text, například jméno v popisku mluvčího. Nové je také rozhraní, systém rozpoznávání mluvčích a live zvýraznění titulků při přehrávání videa.