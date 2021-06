Foto: New Look Media

Velký rozhovor herce a fanouška pražských Bohemians Ivana Trojana s mistrem Evropy 1976 Antonínem Panenkou přináší nový fotbalový magazín Panenka, jehož první číslo o rozsahu 116 stran se na českém trhu objeví v pondělí.

Titul v licenci španělského vydavatelství Belgrado 76 vydává společnost New Look Media, do jejíhož portfolia patří týdeník Euro a magazíny Dolce Vita nebo Muži v Česku. Šéfredaktorem Panenky je Štěpán Etrych. První číslo bude v prodeji od 14. do 27. června jako příloha týdeníku Euro. Letos Panenka vyjde ještě na přelomu léta a podzimu, od příštího roku najede na čtvrtletní periodicitu.

Ve Španělsku, kde je fotbal národní filozofií, si titul za deset let své existence vybudoval silnou pozici na trhu, protože zpracováním témat se liší od klasických sportovních časopisů. Etrych věří, že podobně tomu bude i v Česku. „Ze španělského magazínu přebíráme vedle části obsahu hlavně filozofii, s níž tamní novináři časopis založili,“ říká šéfredaktor s tím, že Panenka pojímá fotbal nejen jako sport, ale především jako společenský, kulturní a ekonomický fenomén a mnoho článků je nadčasových.

„Není to magazín o Antonínu Panenkovi, je to magazín o fotbale. Podle českého fotbalisty ho španělští tvůrci pojmenovali proto, že jim imponují hodnoty, které jeho bělehradská penalta symbolizuje: je odvážná, nečekaná, rebelská, alternativní,“ vysvětluje Etrych. Právě takové příběhy hodlá magazín Panenka vyprávět.

Po stránce layoutu i struktury rubrik odpovídá tuzemská verze španělskému originálu. „Obsah jsme ale celý vyladili pro zdejší čtenáře, hráli jsme si s názvy rubrik i jejich náplní. V tomto ohledu máme od Španělů absolutně volnou ruku, což skvělé,“ popisuje Etrych s tím, že většinu prvního čísla, které se zaměřuje na mistrovství Evropy, napsali čeští autoři.

Nejde přitom jen o fotbalové novináře, ale také o osobnosti, pro něž je nejpopulárnější sport planety velkou vášní. Například komentátora Seznam Zpráv Jindřicha Šídla nebo stand-up komika Luďka Staňka. „Chceme dát prostor osobnostem, které fotbal milují a mají k němu co říct. Žánrově se nebráníme prakticky ničemu, v prvním čísle najdete i povídku,“ prohlašuje Etrych.

Také velké interview s Antonínem Panenkou nedělal fotbalový novinář, ale držitel sedmi Českých lvů Ivan Trojan. „Antonín Panenka dal už tolik rozhovorů, že další povídání s novinářem by moc nedávalo smysl. Proto jsme oslovili Ivana Trojana, který je velký fanoušek Bohemky a s Antonínem se zná. Na Ivanovy otázky ohledně osudových momentů své kariéry odpovídá ve velmi zajímavých, možná až překvapujících detailech,“ říká Etrych.

V premiérovém českém vydání pak nechybí specialita Panenky v podobě Antiprůvodce velkými turnaji. Účastníky představuje jinak, než je ve sportovních magazínech zvykem.